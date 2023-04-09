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72歲男星1晚狂唱9場 小36歲妻炫富：包包裝整捆鈔票

娛樂新聞組／綜合報導
李隆基的女友高調在個人社交平台炫富。（取材自Instagram）
李隆基的女友高調在個人社交平台炫富。（取材自Instagram）

香港資深男星李隆基早年以歌手身分出道，因和歷史皇帝撞名，後來又演出了多部經典港劇，如「西遊記」中的玉帝、「尋秦記」的莊襄王、「金玉滿堂」的和親王等，有了「御用皇帝」的外號。戲外，現年72歲的他今年和小36歲的女友王青霞傳婚訊，喊出話來所有財產交由對方處理，沒想到女方近期因為「炫富」惹了非議。

蓋飯娛樂報導，李隆基的女友王青霞近日在個人社交平台高調炫富，將捆成磚塊大小的現金裝滿名牌包，還配文：「你的努力耕耘，我不介意把手袋的空間全部騰出來給你塞滿。」

不只一個手提袋，另一個水桶包也被塞滿鈔票，王青霞還喊話：「我的每個包包，都願意把所有位置毫無保留給你。」事實上，王青霞的個人社交平台每日不是分享出國旅遊，就是入住帶有私人泳池的高級酒店，享受奢華生活。

李隆基吸金能力強，72歲仍然在舞台上活躍，曾被爆料一晚唱九場。

香港資深男星李隆基今年和小36歲的女友王青霞傳出婚訊。（取材自Instagram...
香港資深男星李隆基今年和小36歲的女友王青霞傳出婚訊。（取材自Instagram）

王青霞與李隆基戀愛四年多，從來不介意被指「爺孫戀」，李隆基對這個小自己三輪的女友也愛護有加。兩人頻傳婚訊時，李隆基公開表示，一定要等到見完女方家長後才決定如何操辦，並表示自己和前妻生下的一子兩女已經長大，不需要他的財產，自己和女友結婚後將把名下7個房產全部轉到對方名下。

報導指出，據悉王青霞父母居住在中國，她則自稱在美國長大，曾到荷蘭以及日本求學，現在是業餘的飛機工程師及藝術家，閒時會教小朋友寫書法及繪畫。她也常常曬出繪畫的視頻及圖片來證明身分。

除此以外，王青霞也曾曬出自己考試答案卷和學業證書，證明學歷並未造假。她也常公開在各種場合下努力學習的場景，表示：「沒有不付出的名成利就。」不過對此，大部分網友還是嗤之以鼻，認為炫富行為不可取，獲得財富的渠道也令人非議。

香港 華生 日本

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