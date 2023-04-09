我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

林青霞、劉嘉玲、何超瓊曝光戴皇冠美照 她被指像蠟像

娛樂新聞組／綜合報導
林青霞戴的皇冠由卡地亞在1919年製作，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有。（取材自微博）
林青霞戴的皇冠由卡地亞在1919年製作，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有。（取材自微博）

香港故宮文化博物館與珠寶品牌卡地亞舉辦的「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽，4月中將開幕，除了有來自各地皇室人員的珍藏之外，女星林青霞、劉嘉玲、何超瓊也借出私人珍藏展出。三位巨星更為此拍攝頭戴皇冠的美照，驚艷網友，直呼「美麗動人」。

香港01報導，林青霞、劉嘉玲、何超瓊為了宣傳展覽，拍攝貴氣美照。林青霞戴的皇冠由卡地亞在1919年製作，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有，之後被林青霞買下，更曾在60歲大壽時驚艷亮相。她也寫道：「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，配戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時配戴的珍珠項鍊、60歲生日宴會上戴的一頂1919年花環冠冕。」

劉嘉玲臉上幾乎看不出歲月痕跡，肌膚非常緊緻。（取材自微博）
劉嘉玲臉上幾乎看不出歲月痕跡，肌膚非常緊緻。（取材自微博）

劉嘉玲借出的皇冠由卡地亞於1906年製作，據知她在2018年5月出席活動時，試戴後非常喜歡，所以當場買下，還曾透露：「我連老公都不敢講（價錢）。」但更令網友驚訝的是，57歲的劉嘉玲在照片中戴上后冠，高貴如女皇，臉上幾乎看不出歲月痕跡，肌膚非常緊緻。不少網友留言大讚：「散發女神氣質」、「完美得過分」，但也有人說：「好似蠟像公仔。」

何超瓊的私人珍藏，是卡地亞於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕。（取材...
何超瓊的私人珍藏，是卡地亞於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕。（取材自微博）

至於何超瓊的私人珍藏，則是卡地亞於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕。這頂皇冠鑲嵌了赫赫有名的泰姬陵祖母綠，重達141.13克拉。據悉，這頂皇冠在2019年佳士得拍賣會上以逾1217萬人民幣（約177萬美元）的高價賣出，但當時未公開買家的姓名，原來就是何超瓊。

香港 博物館 拍賣

上一則

健康亮紅燈？成龍嘆「不能再打了」 親曝身體狀況

下一則

武打男星張晉爆意外送醫 雙腿出事插鼻導管急開刀

延伸閱讀

兩代男神…彭于晏同框梁朝偉 網驚：看不出相差19歲

兩代男神…彭于晏同框梁朝偉 網驚：看不出相差19歲
林青霞「巨星轉身」獲讚 進文壇灌輸正能量

林青霞「巨星轉身」獲讚 進文壇灌輸正能量
林青霞影壇成就登峰造極 轉進文壇繼續灌輸正能量

林青霞影壇成就登峰造極 轉進文壇繼續灌輸正能量
曾拒林青霞示愛？ 港第一美男：不認識林師姐

曾拒林青霞示愛？ 港第一美男：不認識林師姐

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

2023-04-01 11:17
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

2023-04-02 14:33
湯姆克魯斯憂心忡忡，擔心不能再蟬聯年度票房一哥？（取材自IMDb）

湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

2023-04-01 21:10

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下