林青霞、劉嘉玲、何超瓊曝光戴皇冠美照 她被指像蠟像

林青霞戴的皇冠由卡地亞在1919年製作，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有。（取材自微博）

香港 故宮文化博物館 與珠寶品牌卡地亞舉辦的「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽，4月中將開幕，除了有來自各地皇室人員的珍藏之外，女星林青霞、劉嘉玲、何超瓊也借出私人珍藏展出。三位巨星更為此拍攝頭戴皇冠的美照，驚艷網友，直呼「美麗動人」。

香港01報導，林青霞、劉嘉玲、何超瓊為了宣傳展覽，拍攝貴氣美照。林青霞戴的皇冠由卡地亞在1919年製作，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有，之後被林青霞買下，更曾在60歲大壽時驚艷亮相。她也寫道：「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，配戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時配戴的珍珠項鍊、60歲生日宴會上戴的一頂1919年花環冠冕。」

劉嘉玲臉上幾乎看不出歲月痕跡，肌膚非常緊緻。（取材自微博）

劉嘉玲借出的皇冠由卡地亞於1906年製作，據知她在2018年5月出席活動時，試戴後非常喜歡，所以當場買下，還曾透露：「我連老公都不敢講（價錢）。」但更令網友驚訝的是，57歲的劉嘉玲在照片中戴上后冠，高貴如女皇，臉上幾乎看不出歲月痕跡，肌膚非常緊緻。不少網友留言大讚：「散發女神氣質」、「完美得過分」，但也有人說：「好似蠟像公仔。」

何超瓊的私人珍藏，是卡地亞於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕。（取材自微博）

至於何超瓊的私人珍藏，則是卡地亞於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕。這頂皇冠鑲嵌了赫赫有名的泰姬陵祖母綠，重達141.13克拉。據悉，這頂皇冠在2019年佳士得拍賣 會上以逾1217萬人民幣（約177萬美元）的高價賣出，但當時未公開買家的姓名，原來就是何超瓊。