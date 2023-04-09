我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

賴冠霖私下造型被指撞臉于正 他發憤減肥當帥哥

娛樂新聞組／綜合報導
賴冠霖近日現身，被網友發現竟然撞臉知名製片人于正。（取材自微博）
賴冠霖近日現身，被網友發現竟然撞臉知名製片人于正。（取材自微博）

21歲偶像出身的男星賴冠霖，從南韓演藝圈轉戰至中國發展，先前曾與Angelababy合作電視劇「愛情應該有的樣子」。今年還沒推出新作品的他，近日被曝光現身北京看籃球賽，竟撞臉大陸知名編劇、「延禧攻略」製片人于正；于正得知此事，還發出減肥餐許願自嘲「瘦下來帥成賴冠霖」。

「北京首鋼籃球俱樂部」日前在微博分享到場觀賽的名人，其中之一就是賴冠霖，他一身休閒運動裝，戴著黑框眼鏡、短髮造型卻被指神似知名編劇兼製作人于正。有網友便虧：「于正老師現在怎麼這麼瘦了」，也有網友稱都是髮型問題，「賴冠霖還是帥的」、「髮型真的很重要」，還有網友表示「想不起來賴冠霖以前長什麼樣子」。

跟隨網路話題不落人後的于正，隨即在社交平台上曬出減肥計畫，表示「希望我瘦下來帥成...
跟隨網路話題不落人後的于正，隨即在社交平台上曬出減肥計畫，表示「希望我瘦下來帥成賴冠霖」。（取材自微博）

而跟隨網路話題不落人後的于正，隨即在社交平台上曬出減肥計畫，表示「希望我瘦下來帥成賴冠霖」。

于正發文表示自己是易胖體質，不能放縱，四個月沒運動和沒克制飲食之下，竟已高達160斤（80公斤），驚覺不能再這樣下去，決心減肥。于正也不吝嗇分享減肥方法，其中包含一小時空腹慢跑五公里、將白米飯和麵條換成替代食品、菜要過水吃、兩天重訓休息一天以及每天喝兩公升的水，希望自己能恢復到140斤（70公斤）左右的體態。網友們也加油打氣：「我陪你打卡！加油」、「快聘用我當助理，我來監督你」、「劉畊宏健身操適合減脂哦」。

北京 健身 微博

上一則

懶理劉文正死訊 62歲費翔曬帥氣自拍照

下一則

昔日「香港最帥男星」60歲暴瘦 網驚：病了嗎

延伸閱讀

糖尿病藥成減肥神藥 哪些人可以享受到它的好處？

糖尿病藥成減肥神藥 哪些人可以享受到它的好處？
賴冠霖短髮撞臉「延禧攻略」于正 網驚：想不起他以前長怎樣

賴冠霖短髮撞臉「延禧攻略」于正 網驚：想不起他以前長怎樣
減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信

減肥也會肝包油 脂肪肝3迷思別輕信
白靈再度抵台拍片 清涼造型嚇壞童星？嬌嗔：我都有遮

白靈再度抵台拍片 清涼造型嚇壞童星？嬌嗔：我都有遮

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
吉吉哈蒂德不想只玩愛情遊戲卻又忍不住被吸引。（路透資料照片）

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

2023-04-01 11:17
阿妹在高雄連開10場演唱會，粉絲驚見瘦成筆芯腿。圖／聲動娛樂提供

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

2023-04-02 14:33
湯姆克魯斯憂心忡忡，擔心不能再蟬聯年度票房一哥？（取材自IMDb）

湯姆克魯斯、基努李維爭票房一哥 阿湯哥粉絲：不可能輸

2023-04-01 21:10

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下