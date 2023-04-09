賴冠霖私下造型被指撞臉于正 他發憤減肥當帥哥

賴冠霖近日現身，被網友發現竟然撞臉知名製片人于正。（取材自微博）

21歲偶像出身的男星賴冠霖，從南韓演藝圈轉戰至中國發展，先前曾與Angelababy合作電視劇「愛情應該有的樣子」。今年還沒推出新作品的他，近日被曝光現身北京 看籃球賽，竟撞臉大陸知名編劇、「延禧攻略」製片人于正；于正得知此事，還發出減肥餐許願自嘲「瘦下來帥成賴冠霖」。

「北京首鋼籃球俱樂部」日前在微博 分享到場觀賽的名人，其中之一就是賴冠霖，他一身休閒運動裝，戴著黑框眼鏡、短髮造型卻被指神似知名編劇兼製作人于正。有網友便虧：「于正老師現在怎麼這麼瘦了」，也有網友稱都是髮型問題，「賴冠霖還是帥的」、「髮型真的很重要」，還有網友表示「想不起來賴冠霖以前長什麼樣子」。

跟隨網路話題不落人後的于正，隨即在社交平台上曬出減肥計畫，表示「希望我瘦下來帥成賴冠霖」。（取材自微博）

而跟隨網路話題不落人後的于正，隨即在社交平台上曬出減肥計畫，表示「希望我瘦下來帥成賴冠霖」。

于正發文表示自己是易胖體質，不能放縱，四個月沒運動和沒克制飲食之下，竟已高達160斤（80公斤），驚覺不能再這樣下去，決心減肥。于正也不吝嗇分享減肥方法，其中包含一小時空腹慢跑五公里、將白米飯和麵條換成替代食品、菜要過水吃、兩天重訓休息一天以及每天喝兩公升的水，希望自己能恢復到140斤（70公斤）左右的體態。網友們也加油打氣：「我陪你打卡！加油」、「快聘用我當助理，我來監督你」、「劉畊宏健身 操適合減脂哦」。