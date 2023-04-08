觀影說劇／秦嵐「燦爛的轉身」扮女強人 霸氣狠撕渣夫

秦嵐面對渣夫使出狠手段。（圖：愛奇藝國際站提供）

秦嵐與鄧家佳出演的愛奇藝國際站陸劇「燦爛的轉身」，描述性格迥異的失婚女強人與堅毅單親媽，彼此陪伴渡過人生難關的過程。其中秦嵐飾演的女主角「蘇菲」狠撕渣夫，不留餘地，爽快劇情讓觀眾看了叫好，而渣夫張峻寧在劇中的各種渣語錄，也引起觀眾熱議。

秦嵐飾演的蘇菲在劇中是一家公司的高管，某天她發現老公行跡詭異，並從他的包包找到不屬於自己的女性內衣。於是她暗地裡布局抓姦，和軟爛渣夫及囂張小三鬥智。面對敗光她積蓄並下跪求合的老公，秦嵐則選在結婚11周年派對上，公開他的出軌行徑，當眾宣布離婚，讓他顏面盡失。

秦嵐受訪時表示，她拿到劇本後便對蘇菲一角產生興趣，演來更是相當過癮，「蘇菲面對家庭變故和人生困境，燦爛迎戰並瀟灑轉身，毫不拖泥帶水，我相當欣賞她的態度。」

劇中演員們日前連線直播，聊起辨別渣男的方法，秦嵐侃侃而談，她說：「主要是演完《燦爛的轉身》後，我有很多領悟，不少女生因為性格比較被動，所以都喜歡主動示好的男生，但是面對主動出擊的男生，我覺得要格外謹慎，過於主動的男生不僅顯得很油，做事也容易沒有底線，像是動不動就下跪的那種千萬要不得，男生要有自己的底線跟品德，這樣兩人在戀愛時才能保有彼此、相互尊重，感情不是一昧的讓步跟付出。」