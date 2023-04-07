穎兒代言翻車？發聲明稱謠言止於智者

穎兒被指代言某家居品牌爆雷，但其工作室聲明，稱她未代言過該家居品牌。（取材自微博）

網曝穎兒代言某家居品牌爆雷，該八卦 媒體稱有七、八十人被騙，金額超百萬人民幣，引發熱議。穎兒工作室日昨發布聲明，稱穎兒未代言過該家居品牌，相關海報中的直播活動暫未舉辦，工作室決定終止該活動。穎兒也轉發聲明：「網路並非法外之地，謠言止於智者！」

蓋飯娛樂報導，知名娛記懂瓜呱日前在社交平台上爆料稱，當紅85花穎兒代言的某家居品牌爆雷，透露該品牌以加盟的方式收取每人2萬（人民幣，下同，約2908美元）的定金，有七、八十人相信品牌套路繳納錢款，但沒有想到的是品牌方在收到錢後立即捲款跑路，導致多人上當受騙，資金也無法拿回。

娛記表示此次被騙金額高達200萬，而穎兒作為該品牌的代言人受到大家的指責和謾罵，受害人紛紛向其索要被騙的錢財，還有不少人指責她在代言前沒有調查好品牌。

據悉，穎兒代言的這一品牌曾是一檔明星跨界家裝改造節目的贊助商，邀請過劉濤 、胡可、袁姍姍等多位明星與設計師跨界合作，一起進行房屋改造。

在節目播出後，該品牌名氣大漲，也開始承包普通人的家裝需求，穎兒也成為該品牌的代言人，只是沒有想到品牌竟然欺騙消費者。

早在前幾個月就有網友在社交平台上爆料該品牌存在的問題，並直言該品牌是騙子，只不過當時並沒有引起大家的關注。

其實，明星代言翻車的事情時有發生。此前，馬伊琍 代言的某奶茶店被曝出欺騙消費者超7億元，消息一出迅速在網上引起熱議，央視財經也專門在節目上報導了此事。

除此之外，李維嘉代言的某茶飲公司捲款跑路後，受害者集體前往電視台門口向其索要錢財，並不斷地喊著「李維嘉，你良心何在，還我血汗錢」之類的話語。胡軍、汪涵等人的代言也曾翻車過。