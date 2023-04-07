曾拒林青霞示愛？ 港第一美男：不認識林師姐

林俊賢被爆年輕時曾拒絕林青霞（圖）示愛，引起熱議。（取材自微博）

現年62歲的港星林俊賢1987年憑「男兒本色」走紅，成為TVB一線當家小生，更有「香港第一美男子」的稱號，近來卻被網友爆料，指他年輕時曾拒絕林青霞示愛，又與劉嘉玲有過一段情，掀起網路議論。對此，他日前特地發文列三點回應。

林俊賢（圖）被爆年輕時曾拒絕林青霞示愛，引起熱議。（取材自微博）

綜合媒體報導，近日有大陸網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片，引來不少人關注。

有傳曾與林俊賢合作拍攝「豪情」的林青霞，當年曾向林俊賢表達愛意，卻被男方一口拒絕。此外，當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝「上海大風暴 」而傳出緋聞 ，對於兩人的緋聞，外界眾說紛紜，有指林俊賢是劉嘉玲的初戀，而他因不想影響女方的事業而退出娛樂圈，可惜兩人仍分手收場；另外又有指他十分嫌棄女方。

此外，影片又指林俊賢「58歲慘遭妻女抛棄，前妻控訴家暴 逼墮胎」等。

對此，林俊賢透過微博親自發布聲明，針對網路爆料，他列出三點澄清：「一、不認識林青霞師姐。二、劉小姐的事沒有。三、至於其他，斷章取義。」全盤否認傳聞。網友回應表示支持「相信您」、「不知到哪裡流傳的影片，騙點擊率吧」、「除了美男屬實，其餘都不要信」。