我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

曾拒林青霞示愛？ 港第一美男：不認識林師姐

娛樂新聞組／綜合報導
林俊賢被爆年輕時曾拒絕林青霞（圖）示愛，引起熱議。（取材自微博）
林俊賢被爆年輕時曾拒絕林青霞（圖）示愛，引起熱議。（取材自微博）

現年62歲的港星林俊賢1987年憑「男兒本色」走紅，成為TVB一線當家小生，更有「香港第一美男子」的稱號，近來卻被網友爆料，指他年輕時曾拒絕林青霞示愛，又與劉嘉玲有過一段情，掀起網路議論。對此，他日前特地發文列三點回應。

林俊賢（圖）被爆年輕時曾拒絕林青霞示愛，引起熱議。（取材自微博）
林俊賢（圖）被爆年輕時曾拒絕林青霞示愛，引起熱議。（取材自微博）

綜合媒體報導，近日有大陸網民以「曾經港劇第一美男子，拒絕林青霞嫌棄劉嘉玲，當年多風光現在就多落魄」為題，製作了一段影片，引來不少人關注。

有傳曾與林俊賢合作拍攝「豪情」的林青霞，當年曾向林俊賢表達愛意，卻被男方一口拒絕。此外，當年林俊賢與劉嘉玲因合作拍攝「上海大風暴」而傳出緋聞，對於兩人的緋聞，外界眾說紛紜，有指林俊賢是劉嘉玲的初戀，而他因不想影響女方的事業而退出娛樂圈，可惜兩人仍分手收場；另外又有指他十分嫌棄女方。

此外，影片又指林俊賢「58歲慘遭妻女抛棄，前妻控訴家暴逼墮胎」等。

對此，林俊賢透過微博親自發布聲明，針對網路爆料，他列出三點澄清：「一、不認識林青霞師姐。二、劉小姐的事沒有。三、至於其他，斷章取義。」全盤否認傳聞。網友回應表示支持「相信您」、「不知到哪裡流傳的影片，騙點擊率吧」、「除了美男屬實，其餘都不要信」。

緋聞 家暴 風暴

上一則

淡出娛樂圈20年 許美靜親揭腦疾損記憶

下一則

「童顏女神」隱婚幕後金主？工作室斥：假到離譜

延伸閱讀

驚喜同框梁朝偉 41歲彭于晏竟赫現「髮際線後移」

驚喜同框梁朝偉 41歲彭于晏竟赫現「髮際線後移」
馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」

馬英九參觀上海四行倉庫 聽到楊惠敏冒險送國旗歷史「激動鼓掌」
林青霞獲港大名譽博士學位 與楊振寧、朱棣文同享殊榮

林青霞獲港大名譽博士學位 與楊振寧、朱棣文同享殊榮
楊振寧、林青霞等7人 獲港大頒名譽博士學位

楊振寧、林青霞等7人 獲港大頒名譽博士學位

熱門新聞

「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15
「做工的人 電影版」片中兒子一句「我是你跟媽媽啪啪啪來的」，讓觀眾拍案叫絕。圖／大慕影藝、華映娛樂提供

小孩問「為何爸媽啪啪啪」？「標準答案」萬人狂讚

2023-04-04 18:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治