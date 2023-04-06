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忠犬「八筒」來自肉狗市場 合照舒淇證「沒變回食物」

娛樂新聞組／綜合報導
舒淇於社交媒體分享與「忠犬八公」主角「八筒」的合照。(取材自微博)
舒淇於社交媒體分享與「忠犬八公」主角「八筒」的合照。(取材自微博)

電影「忠犬八公」近日在中國上映，由馮小剛及陳沖主演，翻拍自日本電影「八公犬物語」及美國電影「秋田犬八千」（Hachi：A Dog's Tale），講述流浪狗「八筒」被一位教授（馮小剛飾）帶回家後，歷經被主人家人排斥、到被接受成為家庭一分子的溫馨故事。在電影裡飾演八筒的中華田園犬「大黃」，並非專業狗演員，而是劇組從街市肉檔買回來的小狗，亦因為電影花絮在拍攝期間持續曝光，令大黃因此成為狗明星。

香港01報導，「忠犬八公」電影殺青後，大黃的去向一直成謎，有網友擔心大黃由狗演員再次淪為食物，呼籲劇組交代大黃的去向行蹤。近日「忠犬八公」的導演郝帥在網上公開表示，拍攝電影的狗主角原來不只有大黃，貼出一張狗演員齊集的花絮相片，相片中共有大大小小18隻中華田園犬。

導演指為了飾演主角「八筒」的不同年齡階段，劇組準備了多一些與大黃相似的選擇，而且全部從肉狗市場買回來，雖然未必每一隻「八筒」都曾經上鏡，但本著救一隻是一隻的想法，也全數買回來，且最終都被領養。而其中一隻「八筒」，近日更有幸與國際巨星舒淇親密合照，力證沒有下落不明。

電影 導演 香港

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