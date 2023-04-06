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賭王千金18日峇里島大婚 貼心安排3日團 伴娘名單曝光

娛樂新聞組／綜合報導
何超蓮(右)與竇驍傳出4月將在峇里島舉辦世紀婚禮。(取材自微博)
何超蓮(右)與竇驍傳出4月將在峇里島舉辦世紀婚禮。(取材自微博)

已故澳門賭王何鴻燊的千金何超蓮，2月時被港媒爆出，4月將豪砸2億與男友竇驍在峇里島舉辦一場世紀婚禮，不過何超蓮面對媒體詢問，僅簡單回應「有好消息會再告訴大家」，如今婚禮舉行的確切日期被爆出就在4月18日。

據港媒報導指出，何超蓮在峇里島舉行婚禮，為免賓客舟車勞頓，安排了3天行程，17日到達峇里島，18日參加婚禮，19日再搭機離開，她的閨密好友鄧紫棋、TWINS、薛凱琪將會是她的伴娘團。

31歲的何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房太太陳婉珍的次女，被封為香港最美名媛的她，曾與吳克群愛得轟轟烈烈，但於2015年底宣布結束四年情。

之後，何超蓮與中國男星竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近四年以來一直愛得甜蜜，經常高調曬愛公開放閃，更早已展開了半同居生活，感情非常穩定，竇驍還被網友戲稱是「豪門贅婿」。

雖然月前兩人突然變得低調，鮮有公開曬合照與互動，更屢傳分手，不過超蓮今年1月已公開否認分手之說，在2月的情人節還於社交網曬出與竇驍在雪地的旅遊合照，以行動來粉碎分手謠言，如今更傳出將修成正果。

澳門 鄧紫棋 香港

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