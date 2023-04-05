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「富察皇后」機場勸架 被嗆矯情閉嘴 秦嵐高EQ獲讚

娛樂新聞組／綜合報導
秦嵐。（取材自微博）
秦嵐。（取材自微博）

在「延禧攻略」中飾演「富察皇后」的中國女星秦嵐，憑藉平易近人的性格圈粉無數。不過最近有中國網友目擊秦嵐在機場遇到代拍和粉絲吵架，她低調上前協助勸架，卻有人高聲反嗆「別跟她矯情了，閉嘴。」對此，秦嵐仍和顏悅色在一旁勸說，高EQ的舉動被網友大讚。

香港01報導，有中國網友在微博上分享了秦嵐現身機場的影片，當日身穿幾何圖形針織短袖搭配短裙，頭戴貝雷帽，被不少粉絲及代拍包圍；沒想到期間雙方發生衝突，秦嵐見狀後上前勸架，和顏悅色地說：「心平氣和，我們往旁邊站，別影響別人好不好？」沒想到卻不被理會，略顯無奈。

殊不知，下一秒立刻有名女子朝她大罵：「別在這矯情了，閉嘴！」一席話讓秦嵐相當尷尬，但她仍保持風度，又接連溫柔勸說了幾句，讓網友們紛紛讚賞：「皇后的EQ相當高！」

據報導，這並非秦嵐第一次勸架，早在去年10月，她也在機場遇到代拍和粉絲吵架，甚至差點打架，秦嵐也是耐心勸解，非常溫柔；而再早幾年，秦嵐也曾遇到過這樣的情況，當時她還示意爭執的男生停止，但似乎無果，作為中間人真是手足無措。

影片曝光後，不少網友紛紛稱讚起秦嵐的應對方式，粉絲們也爭相表示：「美女真的人美心善」、「她真的很熱心。」

秦嵐近期認愛小她10歲男星魏大勛，因此也有人歪樓表示：「魏大勛真有福氣，獲得美女喜愛」。

秦嵐日前在新加坡精品活動，驚喜夢幻同框超模劉雯，兩人零修圖畫面流出，儘管秦嵐大劉雯8歲，站在一起毫無年齡差，被網友大讚不愧有「滿滿愛的滋潤」。

秦嵐（右）與劉雯（左）出席同場時尚活動。（視頻截圖）
秦嵐（右）與劉雯（左）出席同場時尚活動。（視頻截圖）

機場 新加坡 香港

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