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觀影說劇／「歡樂頌4」新五美 手撕困難拚翻盤

娛樂新聞組／綜合報導
陸劇「歡樂頌4」。（取材自豆瓣電影）
陸劇「歡樂頌4」。（取材自豆瓣電影）

紅極一時的中國都會劇「歡樂頌」即將推出第四季，第三部原班人馬「新五美」江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲將繼續迎戰生活中的荊棘與險境，書寫全新的故事。

新快報報導，七年前，描繪都市女性群像的「歡樂頌」口碑爆棚，劉濤、蔣欣、王子文、楊紫、喬欣組成的「五美」備受外界熱議，現實生活中無數普通女生似乎都能在她們身上看到自己的影子，因此引發大家強烈共鳴。雖然第二部口碑下滑，不過原班人馬加持之下，熱度還在。

不過「歡樂頌3」中主角群「五美」全部大換血，改由江疏影、楊采鈺、張佳寧、張慧雯、李浩菲，加之劇情與前兩部相比缺少新鮮感，因此口碑大不如前。

江疏影飾葉蓁蓁、楊采鈺飾方芷衡、張佳寧飾朱喆、張慧雯飾何憫鴻、李浩菲飾餘初暉，「歡樂頌4」將在央視上映，延續第三季未完故事，記錄她們在鋼筋水泥叢林中的野蠻生長。

「新五美」的生活、家庭、職場依然充滿各種各樣的困境和壓力，但是她們並沒有被生活打倒，而是「手撕」困難。葉蓁蓁情場得意，與戴維的愛情甜蜜合拍，卻依舊不可避免地被捲入各種工作上的非議與兩個家庭的拉鋸中。在姐妹團的幫助下，方芷衡終於治癒內心創傷，性格愈發柔軟的她能否應對李其行媽媽的強勢反擊

江疏影等「新五美」能否逆風翻盤，故事結局又會是如何，吸引許多觀眾注意。

陸劇「歡樂頌4」。（取材自新快報）
陸劇「歡樂頌4」。（取材自新快報）

劉濤

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