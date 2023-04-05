我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

「和珅專業戶」刪光微博 網猜王剛潤了 本尊親自回應

娛樂新聞組／綜合報導
中國演員王剛在古裝喜劇「宰相劉羅鍋」中飾演和珅，被人們所熟識。（取材自微博）
中國演員王剛在古裝喜劇「宰相劉羅鍋」中飾演和珅，被人們所熟識。（取材自微博）

「宰相劉羅鍋」劇中，飾演和珅的中國男星王剛，演活了這位清朝大貪官，也因無數次扮演此角而成了「和珅專業戶」。不過，近日有網友發現王剛在深夜突然清空微博帳號，並解散粉絲群，不少中國網友猜測他是否要學馮小剛「潤」來美國？話題一度衝上熱搜冠軍。王剛最近透過朋友圈澄清，表示只是沒有興趣和精力經營才請朋友幫忙清空，「我好著呢。」

綜合媒體報導，王剛此前在短視頻平台上偶爾會記錄、分享自己的生活動態，然而最近有中國網友首先發現，王剛的抖音帳號「江南煙雨斜陽」其影片已吸引141萬讚數、擁有58萬粉絲追蹤，不過日前內容卻被刪光。

此外，王剛的微博帳號「我暫時無法識別」也顯示「暫無內容」。雖然王剛很少更新動態，但以前的內容都能看到，現在突然清空內容，讓網友紛紛猜測老戲骨「潤」了。由於「潤」的漢語拚音跟英文單字「run」一樣，在中國網路上被網友意指跑路、開溜，多數是移民海外。

由於去年10月，有知情人士爆料馮小剛夫婦疑似定居國外，當時的馮小剛也是清空自己所有的微博內容。

對於王剛突然清空社交平台的行為，一些網友表示：「好突然，什麼情況」。「這是幹嘛了，有些懵圈」。也有些網友表示，很有可能是年紀大了，想清淨一下，安享晚年。他們說的有鼻子有眼，甚至連移民舊金山這樣的消息都傳了出來。

事件延燒多日後，王剛透過朋友圈澄清，日前請朋友清空他的帳號，主要是沒有興趣和精力去經營，加上與他無關卻相似的帳號不少，「那索性我就騰地方吧」。沒想到此舉引發眾多揣測，還上了熱搜，於是他趕緊告訴大家「我好著呢，正在香港逛幾大拍賣展，接著就回來為北京衛視做節目」，最後還用了「拜託」2字，感覺不勝其擾。

王剛（右）願與張國立（後）張鐵林（前）續拍經典！曾自扮和珅表20年思念。（取材自...
王剛（右）願與張國立（後）張鐵林（前）續拍經典！曾自扮和珅表20年思念。（取材自豆瓣電影）

微博 移民 北京

上一則

成龍當眾跪了 影片萬人狂讚 白髮翁身分曝光

下一則

「最美妃子」張嘉倪爆離婚 富商夫未改認證 網酸：唯一成就

延伸閱讀

張繼科事件…有人罵 有人網上「求視頻」

張繼科事件…有人罵 有人網上「求視頻」
「最美妃子」張嘉倪爆離婚成功 富商夫未改5字 網酸爆

「最美妃子」張嘉倪爆離婚成功 富商夫未改5字 網酸爆
張繼科年收達6000萬 醜聞讓安踏終止10年合作

張繼科年收達6000萬 醜聞讓安踏終止10年合作
張繼科賭債風波 500萬元借據曝光 利率是銀行4倍

張繼科賭債風波 500萬元借據曝光 利率是銀行4倍

熱門新聞

楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
「愛情而已」中，吳磊(右)周雨彤開啟浪漫約會。圖／愛奇藝國際站提供

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

2023-04-04 17:42
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
巨石強森私下也是有巨星的氣燄，不見得跟銀幕前一樣隨和。（歐新社資料照片）

風向轉了？水行俠拍玩命X意外順利 巨石強森才是問題？

2023-03-31 14:15

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人