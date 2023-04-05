「和珅專業戶」刪光微博 網猜王剛潤了 本尊親自回應

中國演員王剛在古裝喜劇「宰相劉羅鍋」中飾演和珅，被人們所熟識。（取材自微博）

「宰相劉羅鍋」劇中，飾演和珅的中國男星王剛，演活了這位清朝大貪官，也因無數次扮演此角而成了「和珅專業戶」。不過，近日有網友發現王剛在深夜突然清空微博 帳號，並解散粉絲群，不少中國網友猜測他是否要學馮小剛「潤」來美國？話題一度衝上熱搜冠軍。王剛最近透過朋友圈澄清，表示只是沒有興趣和精力經營才請朋友幫忙清空，「我好著呢。」

綜合媒體報導，王剛此前在短視頻平台上偶爾會記錄、分享自己的生活動態，然而最近有中國網友首先發現，王剛的抖音帳號「江南煙雨斜陽」其影片已吸引141萬讚數、擁有58萬粉絲追蹤，不過日前內容卻被刪光。

此外，王剛的微博帳號「我暫時無法識別」也顯示「暫無內容」。雖然王剛很少更新動態，但以前的內容都能看到，現在突然清空內容，讓網友紛紛猜測老戲骨「潤」了。由於「潤」的漢語拚音跟英文單字「run」一樣，在中國網路上被網友意指跑路、開溜，多數是移民 海外。

由於去年10月，有知情人士爆料馮小剛夫婦疑似定居國外，當時的馮小剛也是清空自己所有的微博內容。

對於王剛突然清空社交平台的行為，一些網友表示：「好突然，什麼情況」。「這是幹嘛了，有些懵圈」。也有些網友表示，很有可能是年紀大了，想清淨一下，安享晚年。他們說的有鼻子有眼，甚至連移民舊金山這樣的消息都傳了出來。