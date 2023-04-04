湯唯又有了？ 偕名導夫回鄉祭祖 被指「小腹微凸」
有網友近日曬出中國女星湯唯攜老公金泰勇及女兒回老家浙江省樂清市祭祖的畫面，一時間吸引不少人圍觀和熱議。原來這一次湯唯回老家也不光是為了提前清明祭祖，還有一件大事就是為了替父親慶祝80歲大壽。
綜合媒體報導，湯唯家人集體出動給湯唯和她老公做了一大桌子的飯菜，邀請很多親朋好友到現場，所以異常熱鬧。不過湯唯和金泰勇都超級低調的，尤其是湯唯，不僅打扮樸素，還以素顏真面目示人，被網友大讚接地氣。在飯桌上，湯唯和金泰勇還一起拍手為父親唱生日快樂歌。
隨後湯唯的六歲女兒也曝光了，應該是來給外公送上生日祝福的。看到湯唯的女兒，不少網友們都驚訝金泰勇的基因真的是很強大，女兒的長相簡直就是和爸爸一模一樣，都是標準的南韓人長相。
湯唯還和金泰勇一起站起來給父親敬酒，畫面很是溫馨有愛。不過有眼尖的網友們發現，湯唯小腹有點凸起，不知道是不是懷了二胎？
湯唯近日還和金泰勇一起去鄉下的老家祭祖，當天的湯唯也是很樸素，絲毫不像是大明星，和親人們聚集在一起，有說有笑還合影，完全沒有明星架子。
當天祭祖、掃墓的合照被PO上網分享，照片中，湯唯戴著黑色鴨舌帽，身穿高領長袖上衣和灰色長褲，腳踩平底鞋，臉上脂粉未施，大方露出素顏，43歲的膚色雖有些蠟黃，但沒有明顯瑕疵，與舞台上的濃妝相比，可說是難得露出樸素的一面，讓許多網友感到驚訝，留言直呼：「湯湯真的很接地氣，跟鄰居阿姨（？）一樣」、「這個真是極好的，讚一下」、「這狀態才叫真實，演電影時就是明星，私下就褪去包裝當一個普通人」。
湯唯2007年憑藉著電影「色戒」 ，一舉奪下金馬獎最佳新人獎以及海外多項大獎，成為亞洲家喻戶曉的一線演員，不過她在事業正旺之時，2014年8月和南韓導演金泰勇結婚，婚後生下一女，然而2021年2月曾爆出婚變，對此，湯唯以行動證明夫妻關係融洽。
去年湯唯靠著在「分手的決心」精湛演技，橫掃南韓各大獎項，成為青龍獎史上首位外國人影后，可說是事業、感情兩得意。
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