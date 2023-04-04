湯唯又有了？ 偕名導夫回鄉祭祖 被指「小腹微凸」

湯唯最近帶老公回娘家祭祖。（取材自微博）

有網友近日曬出中國女星湯唯 攜老公金泰勇及女兒回老家浙江省樂清市祭祖的畫面，一時間吸引不少人圍觀和熱議。原來這一次湯唯回老家也不光是為了提前清明祭祖，還有一件大事就是為了替父親慶祝80歲大壽。

綜合媒體報導，湯唯家人集體出動給湯唯和她老公做了一大桌子的飯菜，邀請很多親朋好友到現場，所以異常熱鬧。不過湯唯和金泰勇都超級低調的，尤其是湯唯，不僅打扮樸素，還以素顏真面目示人，被網友大讚接地氣。在飯桌上，湯唯和金泰勇還一起拍手為父親唱生日快樂歌。

隨後湯唯的六歲女兒也曝光了，應該是來給外公送上生日祝福的。看到湯唯的女兒，不少網友們都驚訝金泰勇的基因真的是很強大，女兒的長相簡直就是和爸爸一模一樣，都是標準的南韓 人長相。

湯唯還和金泰勇一起站起來給父親敬酒，畫面很是溫馨有愛。不過有眼尖的網友們發現，湯唯小腹有點凸起，不知道是不是懷了二胎？

湯唯近日還和金泰勇一起去鄉下的老家祭祖，當天的湯唯也是很樸素，絲毫不像是大明星，和親人們聚集在一起，有說有笑還合影，完全沒有明星架子。

當天祭祖、掃墓的合照被PO上網分享，照片中，湯唯戴著黑色鴨舌帽，身穿高領長袖上衣和灰色長褲，腳踩平底鞋，臉上脂粉未施，大方露出素顏，43歲的膚色雖有些蠟黃，但沒有明顯瑕疵，與舞台上的濃妝相比，可說是難得露出樸素的一面，讓許多網友感到驚訝，留言直呼：「湯湯真的很接地氣，跟鄰居阿姨（？）一樣」、「這個真是極好的，讚一下」、「這狀態才叫真實，演電影 時就是明星，私下就褪去包裝當一個普通人」。

湯唯2007年憑藉著電影「色戒」 ，一舉奪下金馬獎最佳新人獎以及海外多項大獎，成為亞洲家喻戶曉的一線演員，不過她在事業正旺之時，2014年8月和南韓導演金泰勇結婚，婚後生下一女，然而2021年2月曾爆出婚變，對此，湯唯以行動證明夫妻關係融洽。

去年湯唯靠著在「分手的決心」精湛演技，橫掃南韓各大獎項，成為青龍獎史上首位外國人影后，可說是事業、感情兩得意。