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36F波神 50歲彭丹搖身變中國研究院長

記者闕志儒／綜合報導
彭丹日前參加博鰲論壇。（取材自微博）
彭丹日前參加博鰲論壇。（取材自微博）

憑著36F傲人上圍一度在台港影壇走紅的「波神」彭丹，近年常在中國大陸生活，從赫赫有名的三級片豔星華麗轉身，日前以中國「國際經濟戰略研究院」院長身分，出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，讓50歲的她再成話題。只是對照當年出道，到近日公開露面的模樣，根本四階段進化史，而「波神」的盛譽，則被網友激推是「唯一不變的地方」。

出身湖南長沙的彭丹，兒時赴北京學舞，1991年拿獎學金赴美深造，選美三次奪冠後出道，憑著一身自信前進香港影壇，本想當「楊紫瓊第二」，豈料彭丹的「女打仔」之路並不順心，反倒雄偉上圍，被視為「波霸」葉子楣、「波聖」葉玉卿的接班人。

1996年時，彭丹首次赴台參加勞軍演出。（本報資料照片）
1996年時，彭丹首次赴台參加勞軍演出。（本報資料照片）

她初入香江演藝圈時，葉子楣正好為愛淡出，葉玉卿和邱淑貞都成功轉型演技派豔星，剛好頂上她們的空缺，最後打響「波神」名號，成為三級片熱門話題女星。她仿效葉子楣，賣弄性感不露點，後來返大陸，路線大轉變，因為製拍一堆「主旋律」戲劇，搖身一變「愛國藝人」，收起昔日性感、走進政治圈。

2008年，彭丹參加金馬獎典禮。（本報資料照片）
2008年，彭丹參加金馬獎典禮。（本報資料照片）

據香港媒體報導，談起這人生轉變，彭丹曾言：「之前走性感路線，只不過是一個過程，波神對我來說只是個稱呼，沒有特別感覺。」對於她外貌四階段「轉生術」，被外界質疑多次「變臉」而加工？彭丹也曾霸氣地說：「年紀會大，樣子會變有什麼好奇怪？」

2016年，彭丹現身上海電影節。（取材自微博）
2016年，彭丹現身上海電影節。（取材自微博）

香港 北京 楊紫瓊

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