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甄子丹自爆曾拒演「水行俠」 也曾嗆名導「醜化李小龍」

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹近日接受採訪宣傳新戲「捍衛任務 4」。（取材自微博）
甄子丹近日接受採訪宣傳新戲「捍衛任務 4」。（取材自微博）

受動作片影迷高度關注的「捍衛任務 4」（John Wick：Chapter 4），上映以來各地票房都高收，片中飾演失明殺手的甄子丹表現十分搶眼，戲份僅次於男主角基努李維（Keanu Reeves）。近日他受訪透露曾拒絕「水行俠」（Aquaman）中客串角色，更抱怨拍「從前有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）時，知名導演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)將他的偶像李小龍卡通化，令他難以容忍。

綜合媒體報導，在訪問中，甄子丹分享這次拍攝「捍衛任務 4」，與基努李維合作相當開心，因為劇組從籌備到實際拍攝相當認真，而且願意傾聽他的意見，讓他感到備受尊重。特別是基努李維，戲裡戲外都是一名武術愛好者，拍攝期間經常與他分享武術心得，對功夫充滿熱誠。

甄子丹也談到自己曾被邀請去客串「水行俠」其中一角，透露當時「正義聯盟」（Justice League）導演查克史奈德(Zack Snyder)致電他，「這是個好友善的來電，他說有部電影想找我客串，是由溫子仁（James Wan）執導，一部DC電影關於一位水生超級英雄故事，但我回覆他我沒辦法，所以並沒有再深究這部戲，而這種事情是經常發生。不過訪問中未詳談拒演原因。

甄子丹又談到昆汀塔倫提諾執導的「從前有個好萊塢」，戲中將自己的偶像李小龍卡通化，對於中國的文化在好萊塢電影中被污衊，是絕對不能容忍。「每個人都有權發表個人意見，昆汀塔倫提諾是一位非常知名的電影製作人，他有權享有自己的地位，但我也有權發表自己的觀點。很明顯地，他是在取笑李小龍，這實在太卡通化了。」

電影 甄子丹 基努李維

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