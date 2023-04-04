常跟發哥爬山 張艾嘉：跑比年輕人快

任達華(左起)和導演曾憲寧、張艾嘉合作「燈火闌珊」。（圖：甲上娛樂提供）

台灣女星張艾嘉 去年以電影 「燈火闌珊」拿到金馬女主角獎，而該部電影終於要在今年上映，人在上海的她3日上線與導演 曾憲寧合體，一起接受媒體訪問。曾憲寧分享片中一場偷手機的橋段，劇本本來寫27歲年輕男演員周漢寧跑比較快，但張艾嘉說：「我平常都會跟發哥（周潤發）去爬山，我應該跑得比年輕人快。」於是便在劇本上做了調整。

「張姐對每一件東西都很有好奇心，不是光是想演好角色，而是對每個東西都好奇。」曾憲寧說道，張艾嘉也在片中嘗試做霓虹燈管，過程沒有受傷，但深感不容易，直說：「這真的是門功夫。後來做一個彎形狀的燈管有成功，而且一次完成，沒有NG。」

張艾嘉一向都很喜歡跟新人合作，「因為害怕自己會停頓，所以喜歡和不一樣的人，和新導演合作，學習到新的東西。」演過許多角色，張艾嘉這次在角色身上看到強勢的地方，「我覺得我自己的個性也是這樣，我一輩子都在解決問題，我不會問題一來就哭鬧，我會想要去解決它，我會找方式去解決，無論我做母親、太太、演員在各種角色上我都會努力去做好。」

而她也是李心潔的師父，對於李心潔將於7月在台北流行音樂中心開演唱會，她開心分享，「我看見心潔的努力，她這麼多的創作都是在表達這幾年的她，所以我一定會去鼓勵她。」