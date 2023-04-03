我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

觀影說劇／給「忠犬八公」當配角 馮小剛沒壓力

娛樂新聞組／綜合報導
馮小剛在「忠犬八公」中出演男主角，必須和狗對戲。(取材自微博)
馮小剛在「忠犬八公」中出演男主角，必須和狗對戲。(取材自微博)

電影「忠犬八公」近日上映，這是馮小剛繼「老炮」之後再次出演男主角。馮小剛表示，自己不是專業演員，所以表演壓力不大，有機會和偶像陳沖合作，更是讓他開心。

北京青年報報導，「忠犬八公」改編自日本電影，馮小剛稱讚劇本本土化改編得很自然，狗的名字成了八筒，品種也換成了中華田園犬。

狗在表演時顯然不會按照劇本演，所以需要人配合牠，馮小剛說：「狗很有意思，牠跟人一樣，累了疲了就不想乾了，你得讓牠休息會。有的時候牠狀態好，牠配合得就特別順利，經常會給你一些意想不到的表情、動作，非常有意思。」

「忠犬八公」講述的是感人至深的「人犬情未了」的故事。馮小剛表示，自己看了劇本後很喜歡，覺得這是一個很動人的故事，影片釋放了很多善意。

此外，導演徐昂和主演陳沖也是吸引馮小剛的兩個重要原因，馮小剛非常欣賞徐昂，「雖然他很年輕，我很欣賞他的作品，比如話劇『喜劇的憂傷』，我覺得非常好。包括他拍的電影『十二公民』，我很想和這個有才華的年輕導演多合作，從他們身上還是有很多值得學習的地方。」

對於戲中的搭檔陳沖，馮小剛說自己是陳沖的影迷，「這次跟陳沖演倆口子，我覺得很有意思。我跟陳沖原來不是很熟，見面的機會也不多，但是這次演戲我覺得很舒服。她演一個很潑辣、強勢、又挺接地氣的女主人，演得很自然很真切。陳沖是一個好演員，當然陳沖也是一個導演。她提出來的一些問題都對，在表演上有能力，同時人很敬業，大大方方，不造作，很自然的那麼一個人。」

對於這次當演員，馮小剛說，因為覺得這部電影的主角是狗，人是給狗當好配角，所以不覺得有太大的壓力，「畢竟我不是一個專業的演員，這個我是不太會用技巧去演戲，如果那樣演，我肯定也演得不好，不自然。」

電影 導演 北京

上一則

金大川、雎曉雯官宣結婚 雙喜臨門將升級做父母

下一則

塔哈拉辛演「情剩」 被女人拒愛六次

延伸閱讀

不可思議 「玩命關頭Ｘ」莎莉賽隆女女打戲沒導演自己拍

不可思議 「玩命關頭Ｘ」莎莉賽隆女女打戲沒導演自己拍
「窒友梅根」票房大賺逾14倍 導演：鬼娃大戰贏恰吉

「窒友梅根」票房大賺逾14倍 導演：鬼娃大戰贏恰吉
吳磊「愛情而已」甜戀周雨彤 網憂床戲被刪：且看且珍惜

吳磊「愛情而已」甜戀周雨彤 網憂床戲被刪：且看且珍惜
「窒友梅根」票房猛賺14倍 導演證實「可以打贏恰吉」

「窒友梅根」票房猛賺14倍 導演證實「可以打贏恰吉」

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

2023-03-31 22:54

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用