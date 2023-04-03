觀影說劇／給「忠犬八公」當配角 馮小剛沒壓力

馮小剛在「忠犬八公」中出演男主角，必須和狗對戲。(取材自微博)

電影 「忠犬八公」近日上映，這是馮小剛繼「老炮」之後再次出演男主角。馮小剛表示，自己不是專業演員，所以表演壓力不大，有機會和偶像陳沖合作，更是讓他開心。

北京 青年報報導，「忠犬八公」改編自日本電影，馮小剛稱讚劇本本土化改編得很自然，狗的名字成了八筒，品種也換成了中華田園犬。

狗在表演時顯然不會按照劇本演，所以需要人配合牠，馮小剛說：「狗很有意思，牠跟人一樣，累了疲了就不想乾了，你得讓牠休息會。有的時候牠狀態好，牠配合得就特別順利，經常會給你一些意想不到的表情、動作，非常有意思。」

「忠犬八公」講述的是感人至深的「人犬情未了」的故事。馮小剛表示，自己看了劇本後很喜歡，覺得這是一個很動人的故事，影片釋放了很多善意。

此外，導演 徐昂和主演陳沖也是吸引馮小剛的兩個重要原因，馮小剛非常欣賞徐昂，「雖然他很年輕，我很欣賞他的作品，比如話劇『喜劇的憂傷』，我覺得非常好。包括他拍的電影『十二公民』，我很想和這個有才華的年輕導演多合作，從他們身上還是有很多值得學習的地方。」

對於戲中的搭檔陳沖，馮小剛說自己是陳沖的影迷，「這次跟陳沖演倆口子，我覺得很有意思。我跟陳沖原來不是很熟，見面的機會也不多，但是這次演戲我覺得很舒服。她演一個很潑辣、強勢、又挺接地氣的女主人，演得很自然很真切。陳沖是一個好演員，當然陳沖也是一個導演。她提出來的一些問題都對，在表演上有能力，同時人很敬業，大大方方，不造作，很自然的那麼一個人。」

對於這次當演員，馮小剛說，因為覺得這部電影的主角是狗，人是給狗當好配角，所以不覺得有太大的壓力，「畢竟我不是一個專業的演員，這個我是不太會用技巧去演戲，如果那樣演，我肯定也演得不好，不自然。」