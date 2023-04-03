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金大川、雎曉雯官宣結婚 雙喜臨門將升級做父母

娛樂新聞組／綜合報導
金大川(左)在微博曬照官宣與雎曉雯結婚，並宣布懷孕消息。(取材自微博)
金大川(左)在微博曬照官宣與雎曉雯結婚，並宣布懷孕消息。(取材自微博)

大陸超模夫妻檔金大川在微博曬照官宣與雎曉雯結婚，兩人在2022年8月3日領證，並透露在去年11月，雎曉雯通過檢查發現懷孕，由於寶寶的到來，他們決定將婚禮決定推遲到明年舉辦。

新浪娛樂報導，雎曉雯現身評論區：「恭喜！」金大川回覆道：「同喜。」

金大川並一五一十地交代了從戀愛到今天的全過程，詳細到某月某日，信息量巨大。

金大川透露，自己和雎曉雯是在2021年8月16日在一起的，22年的春節就跟老丈人要戶口本，這才交往將近半年的時間，居然就迫不及待地想要登記了。

但最終領證的時間是2022年8月3日，也就是說兩人談戀愛不到一年的時間，便去民政局登記註冊了。

領證後的三個月，也就相當於是在去年11月，雎曉雯懷孕，由於寶寶的到來，兩人把婚禮推遲到明年舉辦，所以今年3月網上曝光的照片並非婚禮現場，夫妻倆將會帶著孩子辦婚禮。

雎曉雯現身評論區幽默地留言說，「恭喜」，金大川還回覆稱，「同喜」。

金大川還回憶起求婚那天的場景，雎曉雯在雪中特別美，自己恨不得在街邊就立馬下跪，看來後來是換了個場所下跪求婚。

金大川也期許寶寶的到來，預祝孩子平安快樂長大，最後示愛妻子，從言語中不難看出他很愛雎曉雯，彷彿仍然處在熱戀期。

金大川和雎曉雯是相差四歲的姐弟戀，二人經常在國際舞台上走秀。

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