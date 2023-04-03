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與黃錦燊、陳欣健聚會 56歲葉子楣暴瘦露面 難掩好身材

娛樂新聞組／綜合報導
葉子楣(前排左二)與其他明星好友聚餐。(取材自微博)
葉子楣(前排左二)與其他明星好友聚餐。(取材自微博)

曾在八○、九○年代憑驕人身材而走紅的葉子楣，曾拍過「聊齋艷譚」、「玉蒲團之偷情寶鑑」、「跛豪」、「夜生活女王霞姐傅奇」等電影，成為紅極一時的三級片艷星。不過葉子楣在1994年後絕跡娛樂圈，過着平淡生活，雖然已經息影多年，但不少影迷依然十分關心她的動向。日前有網民曬出一張聚會照，相中所見，56歲的葉子楣與黃錦燊、陳欣健及許冠文於酒樓聚會，眾人難得相聚，心情大靚。

香港01報導，當中身穿水藍色衫的葉子楣，剪了一頭短髮，打扮簡單，不過身形瘦削的她卻驚現「樹根頸」，胸前肋骨凸出，但仍難掩凹凸有致的身材，十分吸睛。而已經80歲的許冠文近年已大幅減產，這次難得露面仍精神奕奕。身穿間條西裝的陳欣健亦已年屆78歲，但仍未退休，上個月中他在廣州開了一場演唱會，當時葉子楣、魏秋樺、黃百鳴、夏韶聲、林偉等都到場支持，場面非常熱鬧。

據報導，當年葉子楣曾與鄭則仕、呂良偉、周星馳等合作，憑出眾身材令觀眾留下深刻印象，但形象性感的她堅持三點不露，更於事業高峰期選擇淡出幕前。1992年葉子楣與脊骨神經科醫生呂錫照相戀，可惜2018年呂錫照在飛往美國途中心臟病發猝逝。

而葉子楣淡出演藝圈後深居簡出，早在初入行時已開始投資樓市的她，獲利頗豐，生活無憂。

心臟病 投資 退休

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