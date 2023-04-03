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徐開騁PO照被嗆「還好意思出來」 回一句話疑酸張天愛

娛樂新聞組／綜合報導
徐開騁因去年的劈腿事件重挫形象，近日PO出近照，引來網友狂酸「還好意思出來」。(取材自微博)
徐開騁因去年的劈腿事件重挫形象，近日PO出近照，引來網友狂酸「還好意思出來」。(取材自微博)

演出「奈何BOSS要娶我」暴紅的大陸男星徐開騁，去年遭前女友張天愛踢爆是劈腿慣犯，連酒後亂性向她求原諒的錄音檔都流出，重挫形象連帶影響演藝事業。他近日久違地PO出近照，引來網友狂酸「還好意思出來」，但徐開騁回應，「一切的發生都有原因」，疑似暗酸張天愛，掀起熱議。

綜合媒體報導，徐開騁近日在個人社交平台分享了一張健身照，還配上了「永遠年輕」的話題。照片中的他，低頭看著手機，嘴角下沉，臉上寫滿了不開心的表情。

據悉，自從劈腿事件之後，他就很少在個人平台上曬照發文，有網友猜測他在自我反思。而這次主動曬照，自然引來網友圍觀，更有人在評論區舊事重提。沒想到，面對質疑聲，徐開騁並沒有低調迴避，還正面回懟。

有網友在評論區重提「愛寶」(張天愛)暱稱，對於這一暱稱，徐開騁不僅毫不介意，反而調侃，「誰沒當過誰的寶呀」。

網友再度質疑，但徐開騁先是用一本書的名字進行回擊，疑似暗指錯不在他一人。隨後他又用另一段文字進行澄清，他直言在整個事件中，他與張天愛本是兩不相欠的，而且當事人最清楚其中的原因，但是由於張天愛在輿論上搶占了先機，導致整個事件偏向了其中一方。

有網友深直接在線吐槽他「怎麼好意思」，意外的是，徐開騁竟然大大方方地回應稱：「就是要做自己」。

ETtoday報導，有部分網友酸「他是不是覺得自己很幽默」、「不反省自己劈腿，只怪別人錄音啊」、「當公眾沒記憶嗎」；但也有人認為分手確實是兩人之間的事，外人難以評斷。

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