吳磊「愛情而已」甜戀周雨彤 網憂床戲被刪：且看且珍惜

吳磊(右)和周雨彤(左)在劇中大談姐弟戀。（取材自微博）

吳磊、周雨彤在都市愛情劇「愛情而已」中大談姐弟戀，雖然劇還未播完，但床戲幕後花絮已經曝光，兩人在拍攝時都相當緊張，吳磊更是非常保護女方，展現出紳士風度。不過網友對親密戲看法不一，有的網友表示要「且看且珍惜」因為播出時可能會被刪掉，但也有網友則不喜歡太多親密戲，認為會讓整部劇變「油膩」。

香港01報導，曝光的花絮中可見兩人都非常害羞，不過當導演 向吳磊示範要怎麼拉開周雨彤衣服時，吳磊還會立即將導演的手拉走，讓導演笑虧：「還保護上了！」

正式拍攝時，吳磊跟著導演指示拉開了周雨彤衣服，但因為導演慢了一秒喊卡，吳磊頓時露出不知所措的表情，在導演一喊卡後，吳磊馬上大動作把周雨彤衣服拉回來，非常搞笑。

吳磊和周雨彤在劇裡分別飾演忠犬系弟弟和清醒獨立的姐姐，吳磊飾演的是22歲的羽毛球選手宋三川，原本是天賦型選手的他因為某件事情產生心結讓他在賽場上屢戰屢敗，只能坐板凳。

而周雨彤則是體育用品公司的特務助理梁友安，老闆的信任和依賴卻成了她的絆腳石，讓她無法去追求自己的事業上的突破。32歲的她，還因工作成就不如預期被追求者冷嘲熱諷，兩人在一次工作中遇見，在相處的過程中逐漸對彼此萌生愛意。

雖然「愛情而已」目前才播出10集，但內容貼地不浮誇，且人設討喜。周雨彤飾演的梁友安，清醒獨立且工作能力很強，高情商的她可以成熟地處理工作上的事物，在老闆一次次的畫大餅不守信用中仍表現得不卑不亢，完成工作的同時也清楚表達自己的底線。