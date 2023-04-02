我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

「唐朝豪放女」抖音復出 57歲夏文汐丰采依舊

記者蘇詠智／綜合報導
夏文汐近期常發表短片，展現穿搭的丰采。（取材自抖音）
夏文汐近期常發表短片，展現穿搭的丰采。（取材自抖音）

曾以「唐朝豪放女」大膽性感演出紅極一時的資深女神夏文汐，近來在抖音短片中宣布要返回祖國發展，並以精心打扮的造型出現，完全看不出已經57歲。適逢她與張國榮、葉童、湯鎮業主演的新浪潮經典電影「烈火青春」4K修復新版將在香港國際電影節亮相，她最近將會頻頻現身公眾眼前。

夏文汐和葉童當年在「烈火青春」都是新潮、性感的形象，夏文汐和湯鎮業一場在電車上的激情戲因為造成電檢爭議，差點使片子遭禁，迅速打響「豪放女」威名。之後在邵氏古裝奇情影片「唐朝豪放女」飾演放蕩不羈的才女魚玄機，片子還未在台放映已經豔名遠播；湯臣徐楓邀她主演李昂小說改編的「殺夫」，扮演在肉販丈夫房事需索無度還施以凌虐下失控、殺人的妻子，在台灣與「唐朝豪放女」同檔打對台，居然賣座分居冠亞軍，立刻讓她紅遍全台。

之後夏文汐遊走在港台影圈，又以一檔連續劇「春去春又回」在台締造收視佳績，正式跨足小螢幕。然而，她在拍攝連續劇「塔裡的女人」時為愛出走，在美國結婚，也就此退出演藝圈，為人妻母好幾年，才又以連續劇版「新龍門客棧」復出，偶爾接一些戲滿足戲癮。

近幾年她傳似乎人生中又進入新的階段，不僅以自由身之姿復出接演TVB港劇「逆緣」，和黎諾懿的螢幕姐弟戀引起熱烈話題，也透露私下不乏小鮮肉追求，只是她沒有答應。「逆緣」再次讓香港觀眾為她的獨特氣質而著迷，她卻因為後來爆發的新冠肺炎，沒有乘勝追擊，直到近日疫情進入尾聲，她才在社群網站宣布要重回華人演藝界，現在先以抖音為主要的平台，發出好幾支短片，讓人看到她的最新丰采。

她日前回到香港，再與葉童重逢，兩人一個還亮麗嬌豔，另一個優雅老去，影迷討論不已，剛巧「烈火青春」修復完成，廣州、香港等地都有重映場次，她都會參加相關活動，藉溫故讓人見識她現在的神采。

夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）
夏文汐（左）與葉童近日在港重聚，彼此的保養狀況成為網友討論焦點。（取材自微博）

香港 電影 抖音

上一則

爭票房一哥 阿湯哥粉絲：贏定基努李維？

延伸閱讀

張國榮逝世20周年 香港現獻花悼念人潮

張國榮逝世20周年 香港現獻花悼念人潮
香江風情／張國榮去世20年 滿城盡是「哥哥」

香江風情／張國榮去世20年 滿城盡是「哥哥」
香港文化博物館張國榮紀念展 回顧巨星風采

香港文化博物館張國榮紀念展 回顧巨星風采
資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

資深「豪放女」夏文汐宣布返祖國發展 57歲豔麗如昔

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
吳磊拍完親密戲一臉害羞坐起身。(取材自微博)

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

2023-03-31 03:10
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
張惠妹在高雄場仍忍不住淚崩。圖／聲動娛樂提供

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

2023-03-31 14:44
「媽的多重宇宙」製片王慶(左)與車主布朗合照。(取自The Red Bull推特)

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

2023-03-26 10:45

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體