「唐朝豪放女」抖音復出 57歲夏文汐丰采依舊

夏文汐近期常發表短片，展現穿搭的丰采。（取材自抖音）

曾以「唐朝豪放女」大膽性感演出紅極一時的資深女神夏文汐，近來在抖音 短片中宣布要返回祖國發展，並以精心打扮的造型出現，完全看不出已經57歲。適逢她與張國榮、葉童、湯鎮業主演的新浪潮經典電影 「烈火青春」4K修復新版將在香港 國際電影節亮相，她最近將會頻頻現身公眾眼前。

夏文汐和葉童當年在「烈火青春」都是新潮、性感的形象，夏文汐和湯鎮業一場在電車上的激情戲因為造成電檢爭議，差點使片子遭禁，迅速打響「豪放女」威名。之後在邵氏古裝奇情影片「唐朝豪放女」飾演放蕩不羈的才女魚玄機，片子還未在台放映已經豔名遠播；湯臣徐楓邀她主演李昂小說改編的「殺夫」，扮演在肉販丈夫房事需索無度還施以凌虐下失控、殺人的妻子，在台灣與「唐朝豪放女」同檔打對台，居然賣座分居冠亞軍，立刻讓她紅遍全台。

之後夏文汐遊走在港台影圈，又以一檔連續劇「春去春又回」在台締造收視佳績，正式跨足小螢幕。然而，她在拍攝連續劇「塔裡的女人」時為愛出走，在美國結婚，也就此退出演藝圈，為人妻母好幾年，才又以連續劇版「新龍門客棧」復出，偶爾接一些戲滿足戲癮。

近幾年她傳似乎人生中又進入新的階段，不僅以自由身之姿復出接演TVB港劇「逆緣」，和黎諾懿的螢幕姐弟戀引起熱烈話題，也透露私下不乏小鮮肉追求，只是她沒有答應。「逆緣」再次讓香港觀眾為她的獨特氣質而著迷，她卻因為後來爆發的新冠肺炎，沒有乘勝追擊，直到近日疫情進入尾聲，她才在社群網站宣布要重回華人演藝界，現在先以抖音為主要的平台，發出好幾支短片，讓人看到她的最新丰采。