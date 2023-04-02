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言承旭遭冒名「教投資詐財」 他怒轟：犯罪不可饒恕

記者楊起鳳／綜合報導
言承旭對不法分子冒他名詐財十分生氣。（取材自微博）
言承旭對不法分子冒他名詐財十分生氣。（取材自微博）

近日社群平台流傳一則以言承旭受媒體訪問名義發布的貼文廣告，內容以他發現一種新的秘密投資方式，可以讓人致富，內文詳細報導言承旭如何操作虛擬貨幣而迎來上億財富為主，教讀者可以照此操作短時間內累積財富。人在中國為新戲「夏花」宣傳的言承旭接受本報系聯合報專訪時覺得氣憤和不可思議，他說：「我在這邊看不到新聞連結，經紀人截圖給我看，我嚇壞了，這根本是犯罪吧！不可思議。」

這種盜用公眾人物的詐騙案件過去就層出不窮，沒想到鮮少在台灣曝光的言承旭也被不法集團相中，拿著他接受媒體訪問的內容在社群招搖撞騙，指稱言承旭分享他的投資理財祕訣，因為抓住了新的加密貨幣交易機器人機會，讓他快速累積上億財富。

言承旭接受訪問時否認自己有投資加密貨幣，他說：「我從來沒有投資過什麼虛擬貨幣，而且我哪有時間去做這些，之前從來沒有發生過這種事，他們根本是違法，如果有人相信這個報導真的會害死人。」言承旭說他會公開澄清並會交由防詐騙警方處理。

言承旭從22年前「流星花園」走紅至今，他說自己沒有什麼特別的致富方法，就是努力拍戲、工作，其他的就是投資房地產和股票之類，從來不會鼓吹身邊的人跟他做一樣的投資，「因為這些都不一定的，害到別人怎麼辦！」

他最近主演的陸劇「夏花」反映非常好，片中他一改過去霸總形象，和女主角徐若晗幾乎場場直球對決，片中言承旭也大秀好身材，胸大肌、六塊腹肌，寬闊的肩膀和精實手臂線條，連年輕偶像們也得甘拜下風，加上該劇導演獨特的影像風格，讓「夏花」成為他近期最出色的作品。他透露最近正四處為此劇宣傳，因為疫情開放，等忙完會抽空回台灣探望媽媽。

投資 虛擬貨幣 社群

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