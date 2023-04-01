慶餘年2終於回歸？網傳項目書：原班人馬4月開拍

張若昀主演的「慶餘年」，傳出將於4月開機拍攝第二部。（取材自豆瓣電影）

由男星張若昀主演的架空古裝武俠劇「慶餘年」，2019年開播創下極高收視率；當時有傳劇組計畫拍攝三季，而2020年劇方就放出要拍第二季的消息。如今過了2年多，終於傳出可能將於4月正式開機拍攝「慶餘年2」，且是原班人馬回歸。

網易娛樂報導，日前網上流傳出一份「慶餘年2」的項目書，據說劇中主演包括張若昀、李沁、陳道明、吳剛、郭麒麟、宋軼、田雨、李小冉、辛芷蕾等人，都將會回歸。據目前了解，「慶餘年2」或將於4月正式開機拍攝。

作為現象級古裝劇，「慶餘年」的回歸確實讓很多網友直呼期待，但也有網友懷疑這是劇方的又一次宣傳，表示：「是真的就好，別溜人了」、「這劇組怎麼又在溜人，要拍趕快拍得了」等。

不過對於「慶餘年2」開拍一事，網友們最關注的還是劇中主創人員是否更換，因為劇中很多主演的身價都已有變化。

飾演「言冰雲」的肖戰在出演該劇時並不出名，但因為「陳情令」迅速成為流量小生。而此次「慶餘年2」拍攝的項目書中沒有肖戰的名字，因此他能否回歸「慶餘年2」，目前還是疑問。

而項目書上雖然有郭麒麟，但他此前參演「慶餘年」純屬是為好兄弟張若昀客串，因此有網友參測郭麒麟參演的概率不大。

但現在從項目書來看，「慶餘年2」依舊採用原班人馬拍攝；之前網傳宋軼將不會出演第二部，但日前「微博 之夜」上宋軼表示自己即將有古裝戲拍攝，或許就是要回歸「慶餘年2」。

不過整體而言，此次「慶餘年2」項目書的曝光，讓外界網友對於劇中主創演員的懸念變得越來越大，因為至今片方都未官宣任何一個演員名單。