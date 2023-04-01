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前夫舊愛都有桃花…楊冪無心戀愛「單身很忙勿擾」

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪公開新髮色，並談到關於戀愛的看法。（取材自微博）
楊冪公開新髮色，並談到關於戀愛的看法。（取材自微博）

女星楊冪出道多年，曾和港星劉愷威有一段婚姻，離婚後則與男星魏大勛傳出緋聞。不過，這兩位男伴似乎已經各有春天，對此，楊冪僅回應6字「單身很忙勿擾」，同時公開全新紅髮造型震驚眾人，讓粉絲不得不大讚楊冪的霸氣。

楊冪公開新髮色，並談到關於戀愛的看法。（取材自微博）
楊冪公開新髮色，並談到關於戀愛的看法。（取材自微博）

網易娛樂報導，劉愷威新歡李曉峰日前被爆出懷孕消息，舊愛魏大勛也和女演員秦嵐傳出緋聞，楊冪的兩名前任感情進度都超車。對此，楊冪近日受訪時表示對談戀愛一點興趣都沒有，稱以前還能說很期待，現在連期待都沒有了。

楊冪表示，覺得自己每天有很多事要做，比如有很多劇沒看、劇本看得也不夠詳細；難得有一、兩天休息，可能還想買幾件衣服、逛街。她說，自己完全沒有時間談戀愛，一直都好忙。

楊冪目前的狀態就是享受單身，談到戀愛話題，如今的她覺得：「談戀愛就是猜一猜，你猜我我猜你，比如我正在看劇本，對面那個人打電話過來說『妳猜我今天心情怎樣』，我就......關我什麼事？」

此前，網上關於楊冪的「戀愛金句」也引起討論，她直言現在覺得戀愛、結婚的結果不重要，愛一個人的過程很重要，因為結果都那樣。對比十幾年前，她在採訪時曾說希望談戀愛是有結果的，可見多年過去，她也成熟起來了，把精力放在該用的地方。

楊冪 緋聞

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