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張國榮逝世20年…舊愛發牽手照 粉絲到酒店追思

娛樂新聞組／綜合報導
張國榮20周年忌日，摯愛唐鶴德發文並秀出牽手照悼念。（取材自Instagram）
張國榮20周年忌日，摯愛唐鶴德發文並秀出牽手照悼念。（取材自Instagram）

香港巨星張國榮雖已去世20年，在生前伴侶唐鶴德心中，彼此的愛從未消失，每到過年過節或是重大的日子，唐鶴德總會在社群網站上發布昔日和張國榮的舊照緬懷。2003年的4月1日張國榮離世，留下許多不捨，唐鶴德1日凌晨準時在IG追悼摯愛，並貼出兩人當年被狗仔偷拍的牽手照片，留言「夜闌靜 有誰共鳴」。

此外，隨著香港走向復常，今年更多海內外的歌迷到文華東方酒店外獻花。負責酒店外維持秩序的職員說，今年的粉絲比以往多。3月31日起，在酒店外不時能聽到獻花的粉絲講話聲中，夾雜著不同的語言，包括普通話、英文、韓文。

張國榮20周年忌日，摯愛唐鶴德發文並秀出牽手照悼念。（取材自Instagram）
張國榮20周年忌日，摯愛唐鶴德發文並秀出牽手照悼念。（取材自Instagram）

「看到街旁都擺滿花牌時，心一下子就沉下去了。」00後重慶女孩Jenny第一次到訪，「在家時，父母經常聽張國榮的歌，我很想了解父母喜愛的明星有什麼故事」。

每年的4月1日前後，不少張國榮的歌迷會到香港文華東方酒店外，獻花留下卡片表達追思...
每年的4月1日前後，不少張國榮的歌迷會到香港文華東方酒店外，獻花留下卡片表達追思。（中通社）

來自南韓的Navin說，張國榮去世那年，她剛好在香港讀書；聽到死訊的時候還以為是愚人節新聞，當時真的很難接受這是事實，「哥哥的長相很符合韓國人的審美，很容易就被吸引住，加上當時哥哥當紅，只要聽過他的歌曲都會更加喜歡他。」

這是Navin第8次到文華酒店獻花。「之前7次都是每年不間斷的來到這裡，但這次是疫後首次來港。除了想來獻花外，4月1日當天，還要去紅館聽『想張國榮20周年致敬音樂會』。」

20年前的4月1日，像是一個永遠的玩笑，新聞報導讀出張國榮從香港東方文華酒店24樓一躍而下。往後的4月1日愚人節，港人都會想起張國榮。

香港文化博物館於即日起舉辦「繼續寵愛•張國榮紀念展」。(圖：香港文化博物館提供）
香港文化博物館於即日起舉辦「繼續寵愛•張國榮紀念展」。(圖：香港文化博物館提供）

從3月起，香港多區舉辦了音樂會、珍品展覽、霓虹燈打卡牆等紀念活動。奧海城舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，透過20個「相遇」的故事紀念張國榮。

香港 社群網站 南韓

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