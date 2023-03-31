我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

王傑、梁洛施加拿大領證結婚？經紀人：她還是單身

娛樂新聞組╱綜合報導
梁洛施為李澤楷生了三子，結果財產分配她和小孩都沒份。(取材自微博)
梁洛施為李澤楷生了三子，結果財產分配她和小孩都沒份。(取材自微博)

曾是台灣四大天王之一的王傑，被視為是90年代浪子的代表，淡出演藝圈多年的他近年來他定居加拿大，豈料近日卻傳出他與香港女星梁洛施已低調結婚，網上甚至還傳出多支有關兩人戀情的影片。梁洛施的經紀人回應：「Isabella還是單身，該報導無中生有。對於不實的報導，我們會保留一切法律追究權利。」

綜合媒體報導，網上有名自稱是香港娛樂記者的「朱皮」透過影片爆料，表示王傑目前定居加拿大，還與一名富婆互動密切，猜測「是英皇好友梁洛施嗎？」後來更發表影片稱王傑、梁洛施早已在加拿大低調領證結婚。

許多相關報導寫得言之鑿鑿，在YouTube輸入「王傑、梁洛施」等關鍵字，便會出現許多相關影片，標題寫著「確認了？！梁洛施和60歲王傑戀情曝光，好事將近」、「梁洛施王傑戀情白熱化！在加拿大低調領證」、「證實了！61歲王傑與34歲梁洛施公開戀情，同居生活」。

爆料者「朱皮」過去曾稱Angelababy和古天樂結婚度蜜月緋聞，Baby為此發聲明駁斥並提告，經過近2年審理，2023年2月勝訴。他敗訴需要公開道歉，且賠償共1萬人民幣(約1466美元)。如今再丟新爆料，也隨即被駁斥，目前爆料影片已刪除。

王傑1993年再婚後淡出樂壇並移民加拿大，1999年復出香港樂壇後隔年卻傳出遭下毒、嗓子沙啞，後來大多在大陸舉辦演唱會，2018年發行最後一張專輯後再度淡出歌壇住在加拿大，偶爾會透過微博與粉絲互動。

今年34歲的梁洛施，曾與亞洲首富李嘉誠次子李澤楷育有三子，包括雙胞胎，但2011年2月傳出分手消息；2022年則有媒體報導，李嘉誠財產重組，梁洛施和小孩都沒份。

王傑已淡出歌壇。(本報資料照片)
王傑已淡出歌壇。(本報資料照片)

加拿大 香港 重組

上一則

黃曉明同框新歡玩滑板？ 網喊承認吧

延伸閱讀

網路瘋傳梁洛施、王傑低調結婚 經紀人急了

網路瘋傳梁洛施、王傑低調結婚 經紀人急了
破壞力太嚴重 Fiona、Ian遭颶風名單除名

破壞力太嚴重 Fiona、Ian遭颶風名單除名
美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴

美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴
加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

加拿大人口去年增105萬破紀錄 移民占95%

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
舒淇。（取材自臉書）

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

2023-03-23 18:09
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南