王傑、梁洛施加拿大領證結婚？經紀人：她還是單身

梁洛施為李澤楷生了三子，結果財產分配她和小孩都沒份。(取材自微博)

曾是台灣四大天王之一的王傑，被視為是90年代浪子的代表，淡出演藝圈多年的他近年來他定居加拿大 ，豈料近日卻傳出他與香港 女星梁洛施已低調結婚，網上甚至還傳出多支有關兩人戀情的影片。梁洛施的經紀人回應：「Isabella還是單身，該報導無中生有。對於不實的報導，我們會保留一切法律追究權利。」

綜合媒體報導，網上有名自稱是香港娛樂記者的「朱皮」透過影片爆料，表示王傑目前定居加拿大，還與一名富婆互動密切，猜測「是英皇好友梁洛施嗎？」後來更發表影片稱王傑、梁洛施早已在加拿大低調領證結婚。

許多相關報導寫得言之鑿鑿，在YouTube輸入「王傑、梁洛施」等關鍵字，便會出現許多相關影片，標題寫著「確認了？！梁洛施和60歲王傑戀情曝光，好事將近」、「梁洛施王傑戀情白熱化！在加拿大低調領證」、「證實了！61歲王傑與34歲梁洛施公開戀情，同居生活」。

爆料者「朱皮」過去曾稱Angelababy和古天樂結婚度蜜月緋聞，Baby為此發聲明駁斥並提告，經過近2年審理，2023年2月勝訴。他敗訴需要公開道歉，且賠償共1萬人民幣(約1466美元)。如今再丟新爆料，也隨即被駁斥，目前爆料影片已刪除。

王傑1993年再婚後淡出樂壇並移民加拿大，1999年復出香港樂壇後隔年卻傳出遭下毒、嗓子沙啞，後來大多在大陸舉辦演唱會，2018年發行最後一張專輯後再度淡出歌壇住在加拿大，偶爾會透過微博與粉絲互動。