懷念張國榮… 逝世20年 紀念展、音樂會繼續寵愛他

「繼續寵愛張國榮紀念展」現場還有由一眾歌迷投票選出最具代表性的經典作品組成的霓虹燈打卡牆，亦設有一座自動演奏的三角鋼琴，循環演奏8首經典金曲，包括《追》、《風繼續吹》、《共同渡過》等等，並邀請音樂人以琴聲向張國榮致敬。 (中通社)

4月1日是港星「哥哥」張國榮逝世20周年紀念日，「繼續寵愛 張國榮紀念展」28日在香港 開幕。以展廳設計、珍藏展品及相片作品等，回顧「哥哥」在音樂、電影等方面傑出成就，及其對流行文化的影響。

中通社報導，本次展覽由張國榮三位生前摯友陳淑芬、張叔平及夏永康擔任客席策展人，共展出61組展品，唐鶴德更分享多個張國榮私人珍藏。

展館設計由張叔平一手構思，以紅色霓虹燈做主調；再配合夏永康特意剪輯哥哥多年來金曲、金句，超越時空與觀眾對話，讓參觀者感覺置身「哥哥」的演唱會中。地下大堂入口處還特意設計擺放了一隻紅色紙鶴，寄寓歌迷對哥哥思念之情。

「繼續寵愛張國榮紀念展」通過其經典舞台服飾、舊照片、唱片、影視作品、歌影視獎項及私人珍藏等，回顧他在音樂、電影等方面的傑出成就及其對流行文化的影響。 (中新社)

本次展品中白色羽毛服飾、「跨越97」演唱會時穿的紅色高跟鞋、及4張黑膠唱片均是首次展出；還包括1983年「風繼續吹」卡式錄音帶、各金曲獎獎杯等。標誌著張國榮在歌、影、視方面的成就。張國榮曾見證了上世紀八、九十年代香港樂壇及影壇百花齊放的發展階段。在4月1日將舉辦的「繼續寵愛 • 二十年 • 音樂會」上，張智霖、袁詠儀、古巨基、陳潔靈等多位歌手將放下手上工作回港參與。

「繼續寵愛張國榮紀念展」徵集「與哥哥相遇」的照片，包括與張國榮的合照、張國榮的唱片、電影及演唱會戲票、周邊紀念品等等，目標收集到3,000張相片，屆時將會組合馬賽克相片，於現場430吋大屏幕上以馬賽克相片呈現。 (中通社)

2003年4月1日18時43分，張國榮從香港文華東方酒店24樓一躍而下跳樓自殺身亡，哥哥被緊急送往瑪麗醫院搶救，最後瑪麗醫院於19點06分宣告搶救無效，哥哥終年46歲。

張國榮離世消息震撼全亞洲，由於事發當日正值愚人節，不少歌迷及民眾都認爲這個消息只是一個玩笑。直至晚上所有新聞都在報導時，才恍然大悟消息屬實，無法接受哥哥已離去。

據香港01報導，張國榮當日在跳樓前與經理人陳淑芬相約在文華東方酒店的大堂咖啡 室相聚，然而陳淑芬等候很久仍未見哥哥現身，於是致電哥哥，哥哥叫陳淑芬步出酒店門外等候，很快便會看見自己。話音剛落，陳淑芬便親眼看見哥哥在自己面前墜下。

事後陳淑芬向媒體證實哥哥患上憂鬱症 ，已經努力治療年餘，無奈哥哥發現患上憂鬱症時已達失控，最後還是敗給了病魔。

哥哥去世後，世界各地有不少歌迷、影迷於每年4月1日這天，不約而同地來到文華東方酒店憑弔哥哥。