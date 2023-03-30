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張蘭自曝想嘗戀愛的美好 放話85歲前再婚

娛樂新聞組╱即時報導
張蘭(右)和兒子汪小菲不斷搶占熱搜榜。（取材自微博）
張蘭(右)和兒子汪小菲不斷搶占熱搜榜。（取材自微博）

64歲的張蘭又上熱搜了。日前她出席財經活動時，罕見談感情問題，放話要在85歲前披上婚紗。

從視頻現場來看，張蘭在參加一場商業交談會，她一身藍色長裙，侃侃而談自己的創業故事。在分享完自己的創業經歷後，突然聊起她也想品嘗戀愛的美好，「我覺得爸爸媽媽把我們帶到這麼精采的世界，是讓我們享受這個世界的美好。對於女生來說，最美好的一件事情就是愛情，這麼美好的事情還沒有實現，我一定要實現。」

張蘭自曝想談戀愛，放話85歲前披婚紗。(視頻截圖)
張蘭自曝想談戀愛，放話85歲前披婚紗。(視頻截圖)

接著，張蘭更放話，85歲前一定要再次嫁出去，「愛情是我們女人一生第一件重要的事情，我往後排一排，排到20年後，那就是85歲披上婚紗，我的夢想一定會實現的。」

一番話引起網友大酸，「能不能活到85歲還是個問題」、「笑死了85歲是認真的嗎」、「真做了我可能會笑出豬叫聲」；不過，也有人表示支持，「每個人都有自己追求愛情的權利」、「我覺得現在這個社會，多少歲結婚都可以啊，只要她想做的都可以。」

其實張蘭的感情生活挺精采的，她在大學時公開追求前夫汪則翰，兩人步入婚姻的殿堂，並在第二年生下汪小菲，後來夫妻間出現了分歧選擇離婚。離婚後的張蘭遇到比她小五歲的藝術家田益賓，兩人步入婚姻殿堂，前些年有消息稱兩人早就離婚了，謠傳張蘭跟前夫汪則翰復婚了，但當事人都沒有給出回應。

https://www.youtube.com/shorts/sEF0xWwDhTw

汪小菲

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