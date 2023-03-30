「歸路」唯美婚禮搶先曝光 井柏然誓詞藏洋蔥

譚松韻與井柏然絕美婚紗照曝光。(圖:愛奇藝國際站提供)

由井柏然、譚松韻主演的中國都市愛情劇「歸路」，劇情從狂發糖轉虐，譚松韻在臨盆前夕，得知井柏然出任務噩耗在醫院搶救中，她挺著大肚飛奔醫院，在加護病房見到老公淚水潰堤，喊話「路晨（井柏然角色），你這個大騙子...我來了...」一邊還得忍住宮縮，抱肚哀號，而井柏然雖昏迷，眼角卻也流下了淚水，這段播出後逼哭不少劇迷，直呼「真的好心疼歸曉（譚松韻角色）」、「歸曉一個人面對一切，真的太堅強了」！

除了劇情開虐成為網路討論話題，譚松韻哭戲也一舉飆上熱搜榜！劇中她趕去醫院路上，悲傷之餘也要含淚吃下麵包，只為補充體力，看到身為人母的堅韌。第二場催淚哭戲就是在加護病房探望井柏然，就算戴著口罩 遮住大半邊臉，光靠淚水汪汪的眼神以及台詞打動不少網友。接著她獨自面對生產，終於盼到井柏然甦醒，她伸頭跟對方靠著同一顆枕頭，一個人訴說待產故事，看到枕頭上都有著彼此的淚痕，三段哭戲讓網友讚爆，「大虐啊，譚松韻的哭戲更是細膩代入感極強」、「不愧是實力派演員，她真的是讓我感受到什麼叫做真實的演技」、「歸曉哭得我心稀碎」。

事實上，譚松韻與井柏然接受愛奇藝國際站專訪時就曾談到這一段戲讓她印象非常深刻，「去他病床看他時，我們倆哭成一坨，在一個枕頭上哭，那是一種情感的傳遞。」井柏然在旁也點頭同意，「那是一種不通過台詞表達的情感的連接，非常有默契。」譚松韻也選出這場做為「晨曉夫婦」浪漫名場面，「兩個人在同一家醫院，歸曉有驚無險生下寶寶。當時歸曉對路炎晨說：『感覺還在上學呢，怎麼就突然為你生了個女兒了。』哇，結合當下兩個人的心境，就非常地紮心，非常地受觸動，甜虐甜虐的，很浪漫。」