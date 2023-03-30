張學友世界巡演6月起跑：61歲秀一字馬不行了
張學友日前推出新歌「又十年」，30日在澳門舉辦「60+」世界巡演全亞洲記者會，宣布首站於6月9日在澳門威尼斯人金光綜藝館正式起跑，現場播放這些年來演出的精彩片段，讓他激動拭淚：「想哭！老了。」
其實61歲的他過去屢破紀錄，甚至秀過一字馬特技，他笑說：「一字馬現在不行了，如果大家想看的話，我回去練一下。」雖頻自嘲年紀大，但他充滿自信表示要破紀錄還是可以的，只是需要更長時間。
張學友「60+」世界巡演主視覺以水為主軸，記者會現場有燈塔且能聽見海浪聲，Led螢幕播放了海洋背景，他打趣稱：「大家多幫我拍照，很久沒去海邊了。」他也分享以水為主軸的原因，「上次是火，這次是水剛好區隔開來，而且聽說水今年對我很好。」此外偶像李小龍說過水有無限可能，金句影響他至今，也讓他時時刻刻鼓勵自己要像水一樣保持彈性，面對各種困難都能找到出路繼續前進。
聊到演唱會名稱，張學友說原本有80個名字在挑，後來覺得60+跟自己有諸多連結，像是1961年出生、61歲、第10套巡演跟60也有關係，最後「60+」雀屏中選。而主視覺可看到他鬍鬚兩鬢斑白，他形容這是心目中最理想60+的形象，「雖然事實跟照片有點差距，但還是希望留給自己最美好的回憶。」
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