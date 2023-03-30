我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

觀影說劇／陽光小奶狗吳磊 「愛情而已」狂撩周雨彤

娛樂新聞組╱綜合報導
吳磊(左)、周雨彤在「愛情而已」中大談相差10歲的姐弟戀。（圖：WeTV提供）
吳磊(左)、周雨彤在「愛情而已」中大談相差10歲的姐弟戀。（圖：WeTV提供）

藝人吳磊、周雨彤在電視劇「愛情而已」中談相差10歲的姐弟戀，曝光的花絮中，吳磊打趣周雨彤：「這個世界上最硬的物質，就是周雨彤的嘴。」爆料對方老是在片場喊：「我欸！周雨彤欸！」周雨彤則喊：「有時候我都不太愛搭理他。」戲外頻頻鬥嘴。

不過吳磊仍表示，很感謝周雨彤讓角色更鮮明；周雨彤形容吳磊是「可愛的大狗狗，永遠都是對你笑，很快樂、陽光的樣子。」編劇則笑說：「宋三川（吳磊飾）不是奶狗，也不是狼狗，是一隻小瘋狗。」

劇中吳磊勇敢追愛，周雨彤卻勇敢拒絕愛情，吳磊受訪時也提到：「無論是勇敢去愛也好，還是勇敢地不去愛也好，都能勇敢地去面對愛情。」希望觀眾能透過「愛」劇感受這股溫暖。

「愛情而已」劇情講述坐慣冷板凳的羽球運動員「宋三川」(吳磊飾演)，因緣際會認識人生陷入瓶頸的「梁友安」(周雨彤飾演)，在梁友安的邀請下，轉職成為網球運動員，並肩作戰開啟第二人生。

看似精明幹練的周雨彤，一遇上追愛直球對決的小屁孩吳磊，即便築起十歲年齡差的高牆，在經歷重重困難與磨合，呆萌傻大姊也終將破防，奔向彼此。

此外，開播前官方就讓粉絲投票決定想看的花絮，包括「吳磊半裸健身花絮」、「吳磊周雨彤默契睡姿花絮」、「吳磊周雨彤清晨床上花絮」、「吳磊周雨彤轉頭吻花絮」，沒想到「吳磊半裸健身花絮」呈現斷層式領先，讓網友笑翻：「大家的目的出奇的一致。」

吳磊在「愛情而已」中勇敢追愛。（圖：WeTV提供）
吳磊在「愛情而已」中勇敢追愛。（圖：WeTV提供）

健身 運動員 羽球

上一則

黃曉明同框「白富美」新歡照流出 甜蜜約會畫面曝光

下一則

金宇彬變身傳奇快遞員 對抗大反派宋承憲

延伸閱讀

吳磊「愛情而已」鬥嘴周雨彤 被編劇虧是「小瘋狗」

吳磊「愛情而已」鬥嘴周雨彤 被編劇虧是「小瘋狗」
俄運動員可以個人身分參加國際賽 巴黎奧運仍未定

俄運動員可以個人身分參加國際賽 巴黎奧運仍未定
年下男追愛姐姐 吳磊靠直球攻陷

年下男追愛姐姐 吳磊靠直球攻陷
吳磊繼「凌不疑」後回歸 年下男小奶狗突變小狼狗

吳磊繼「凌不疑」後回歸 年下男小奶狗突變小狼狗

熱門新聞

新海誠電影「鈴芽之旅」。圖／車庫提供

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

2023-03-26 13:40
妮可基嫚（右）在奧斯卡的星光大道拚命與老公凱斯厄本曬恩愛。（路透資料照片）

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

2023-03-21 17:32
楊洋疑似傳出新戀情的消息，讓許多網友沸騰了。(取材自微博)

楊洋戀上小8歲的她？被目擊「馬爾地夫海邊接吻」

2023-03-28 02:20
小勞勃道尼為新迷你影集理光頭。（路透資料照片）

好久不見「鋼鐵人」 小勞勃道尼即將強勢回歸

2023-03-24 15:14
雷凱欣當年在「3D肉蒲團之極樂寶鑑」一脫成名。(取材自微博)

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴 兒子驚嚇

2023-03-22 23:34
舒淇。（取材自臉書）

46歲舒淇身材火辣 遭酸「沒生過小孩」 高EQ回應了

2023-03-23 18:09

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議