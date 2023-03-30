觀影說劇／陽光小奶狗吳磊 「愛情而已」狂撩周雨彤

吳磊(左)、周雨彤在「愛情而已」中大談相差10歲的姐弟戀。（圖：WeTV提供）

藝人吳磊、周雨彤在電視劇「愛情而已」中談相差10歲的姐弟戀，曝光的花絮中，吳磊打趣周雨彤：「這個世界上最硬的物質，就是周雨彤的嘴。」爆料對方老是在片場喊：「我欸！周雨彤欸！」周雨彤則喊：「有時候我都不太愛搭理他。」戲外頻頻鬥嘴。

不過吳磊仍表示，很感謝周雨彤讓角色更鮮明；周雨彤形容吳磊是「可愛的大狗狗，永遠都是對你笑，很快樂、陽光的樣子。」編劇則笑說：「宋三川（吳磊飾）不是奶狗，也不是狼狗，是一隻小瘋狗。」

劇中吳磊勇敢追愛，周雨彤卻勇敢拒絕愛情，吳磊受訪時也提到：「無論是勇敢去愛也好，還是勇敢地不去愛也好，都能勇敢地去面對愛情。」希望觀眾能透過「愛」劇感受這股溫暖。

「愛情而已」劇情講述坐慣冷板凳的羽球運動員 「宋三川」(吳磊飾演)，因緣際會認識人生陷入瓶頸的「梁友安」(周雨彤飾演)，在梁友安的邀請下，轉職成為網球運動員，並肩作戰開啟第二人生。

看似精明幹練的周雨彤，一遇上追愛直球對決的小屁孩吳磊，即便築起十歲年齡差的高牆，在經歷重重困難與磨合，呆萌傻大姊也終將破防，奔向彼此。