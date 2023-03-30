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曾吸金上億…劉濤突註銷公司 帳號停更

娛樂新聞組╱綜合報導
劉濤被發現註銷了直播帶貨公司，帳號也停止更新。(取材自微博)
劉濤被發現註銷了直播帶貨公司，帳號也停止更新。(取材自微博)

演出「瑯琊榜」、「羋月傳」等劇的女星劉濤，2020年5月以「劉一刀」身分進軍電商直播業，曾創下一場4個多小時的直播，吸金1.48億元(人民幣，下同，約2158萬美元)，這場直播遭到網友的瘋狂評論「該嚴查」；近日網友發現，劉濤註銷了直播帶貨公司，她的直播平台帳號也停止更新，引發關注。

綜合媒體報導，近年不少藝人如張柏芝、曾志偉積極進駐網上直播帶貨，向華強妻子「向太」陳嵐、台灣演員郝劭文也陸續加入，劉濤2020年以化名「劉一刀」進軍電商直播業，交易成績斐然，曾創下1.48億元交易額的傲人成績。

據「財經網」報導，根據「企查查」App顯示，劉濤旗下的霍爾果斯斑馬影業有限公司最近被發現經營狀態從「存續」已經變成「註銷」，而該公司最大股東就是劉濤，手上有80%持股，該公司2020年成立，資本額為1000萬元，公司服務範圍涵蓋廣播電視節目製作經營、網路文化經營、個人互聯網直播服務等。

眼尖網友發現，劉濤先前在直播平台創立的「劉一刀」頻道已經停止更新，也沒有相關內容，似乎計畫徹底離開直播圈。「掙夠了就跑」、「退出直播界是明智之舉」、「錢賺夠了誰還出來工作啊」、「入場早，錢掙夠了」。

劉濤 電商 張柏芝

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