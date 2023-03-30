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秦嵐默認姐弟戀 認愛魏大勛？

娛樂新聞組╱綜合報導
秦嵐上節目回應目前感情狀態。（取材自微博）
秦嵐上節目回應目前感情狀態。（取材自微博）

44歲女星秦嵐去年與小10歲的男星魏大勛傳姊弟戀，但雙方皆沒有發聲，這段姐弟戀的真假也讓人十分好奇。近日秦嵐上綜藝節目，在主持人的詢問下，「這句話」親口認愛，讓網友直呼「姐姐真的真實又坦承」。

綜合媒體報導，秦嵐憑藉古裝劇「延禧攻略」迎來演藝事業第二春，去年與合作電視劇「關於唐醫生的一切」的魏大勛傳姊弟戀，狗仔「吃瓜少女張小寒」當時曝光兩人遊三亞，秦嵐主動挽著魏大勛的甜蜜畫面，被外界視為戀情ing。

近日，秦嵐作客真人秀戀綜「喜歡你我也是」第4季，被主持人張紹剛問及「現在是什麼狀態？」秦嵐回應「現在大家看到我的狀態」，讓張紹剛思考一下後直呼「耐人尋味啊」，秦嵐則笑著說道：「慢慢來。」

據報導，這已經不是兩人第一次暗戳戳甩糖了。早前，狗仔「懂瓜呱」曾在直播中公開「綜藝咖W男星」和「Q姓女演員」的戀情，當時魏大勛和秦嵐即被網友鎖定，兩人不僅一起合作電視劇、同出席烏鎮戲劇節閉幕式，還親密共遊三亞在。

網友看到該段畫面認為秦嵐的回應看來就是「認了」，開心甜蜜的模樣看來是戀愛中的女人，直呼「魏大勛好福氣」、「好好談戀愛吧」。

不過也有網友不贊成，覺得秦嵐比較主動，魏大勛卻不是很積極，而且魏大勛是個「有前科」的男人，早前曾還和楊冪傳過緋聞

魏大勛。(取材自微博)
魏大勛。(取材自微博)

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