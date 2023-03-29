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葛優躺著也能賺？梗圖侵權獲賠759萬

娛樂新聞組╱綜合報導
葛優針對「葛優躺」表情包疑似侵權使用一事提起訴訟，獲賠759萬元人民幣。(取材自百度百科)
葛優針對「葛優躺」表情包疑似侵權使用一事提起訴訟，獲賠759萬元人民幣。(取材自百度百科)

中國知名演員葛優於1993年在戲劇「我愛我家」演出時，在沙發上擺出的頽廢、放鬆姿勢，後來成為熱門詞，他的照片也被拿來做梗圖；但多年來葛優認為企業使用「葛優躺」照片，已經侵犯肖像權，六年來對544家企業提告，最終獲賠超過759萬元人民幣（約110萬美元）。

蓋飯娛樂報導，截至2023年3月22日，以「葛優躺」為關鍵詞在大陸裁判文書網檢索發現，相關的民事案件判決文書共600份，涉及544起案件。其中，除了一起因取證程序瑕疵而敗訴、一起因企業賠償免賠外，這542家企業在賠禮道歉的同時，賠償葛優經濟損失，共計759萬4392元人民幣，而葛優勝訴率也達到99.6%，成功捍衛自己的肖像權。

「葛優躺」來源於1993年的熱播劇「我愛我家」，劇中葛優飾演紀春生，其頽廢放鬆，癱倒在沙發上的形象讓人忍俊不禁，因此20多年後再次引起網友關注，「葛優躺」也成為網路熱門詞彙。有不少商家及新媒體帳號蹭此熱度營銷，隨意使用「葛優躺」表情包，其中包括挖掘機公司、汽車品牌、中醫按摩店、航空公司等，葛優最終對這些企業提出訴訟。

據報導，不少網友表示理解和支持，在他們看來明星本身是有商業價值的，企業隨便使用對方的名字或肖像用於商業推廣，無疑侵犯了明星的利益。

有意思的是，葛優律師團索賠的金額幾乎都是15.5萬元，但大多數案件開打之後，最終賠付的金額卻和索賠金額相差甚遠，有的是幾千塊，有的是上萬塊，最多的是3.5萬，頗為搞笑。

葛優針對「葛優躺」表情包疑似侵權使用一事提起訴訟獲賠759萬元人民幣。(取材自微...
葛優針對「葛優躺」表情包疑似侵權使用一事提起訴訟獲賠759萬元人民幣。(取材自微博)

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