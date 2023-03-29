逆轉「睡導演上位」醜聞 張靜初錄取名校

張靜初擺脫「睡導演上位」謠言，更錄取電影名校。 (取材自微博)

曾被稱為「小章子怡」的女星張靜初當年以電影 「孔雀」走紅，後來在「門徒」與吳彥祖上演激情戲，知名度越來越高，日前有傳聞指出稱她「專睡導演 」來獲取演出機會，她氣得出面提告，終於還自己清白，如今她更宣布錄取AFI美國電影學院，證明自身實力。

張靜初日前在微博 透露要報考國外的學校，因為要面試非常緊張，而她也因為多準備一些劇本，應付第一學期的課程，時隔幾日，張靜初終於順利入取學院，秀出錄取通知信分享喜悅，預計於2025年入學。

張靜初年初在微博發文，表示她過去10多年來遭造謠、網暴，最後下定決心打了人生第一場官司，如今官司勝訴後已過了半年，對方依舊拒絕執行法院判決不願出面道歉。昨天她首度談起此事，「不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為『黃謠』（此指向別人造謠私生活混亂等）不會清者自清，只會愈演愈烈。」

張靜初更在直播中生氣地說：「謠言把我在工作所有的努力和付出歸結為靠男人」，更表示現在若再遇到這種事，會第一時間傾家蕩產也要找到這個造黃謠的人。

張靜初曾憑「門徒」、「天水圍的夜與霧」以及「無雙」被提名香港金像獎影后，更以「唐山大地震」闖進金馬獎最佳女配獎入圍名單，演技獲得肯定。