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從學費到買草莓 汪小菲曬請款單 網：你該做的

記者林怡秀／綜合報導
大S（右）和汪小菲因生活費徹底撕破臉。（取材自臉書）
大S（右）和汪小菲因生活費徹底撕破臉。（取材自臉書）

台灣藝人大S（徐熙媛）和大陸富商汪小菲於2021年離婚，大S去年向前夫追討台幣500萬（約16.5萬美元）生活費，汪小菲拒絕依協議支付費用，大S以調解筆錄為據聲請強制執行獲准；汪小菲聲請停止強制執行，並向大S提債務人異議之訴，台北地方法院27日判汪小菲敗訴，可上訴。

汪小菲則在微博發文曬出請款單據，反擊前妻「每周司機都會向我請款，該照顧的費用從學費到買草莓，買文具到剪頭髮，作為一個父親我一分都不會少，這只是冰山一角」，揚言會再繼續上訴。

綜合媒體報導，大S在沉默一天後，透過經紀人霸氣表示「判決就是給他的回應」，簡潔扼要，很符合她的率性作風。

汪小菲曬出請款單據反擊大S。（取材自微博）
汪小菲曬出請款單據反擊大S。（取材自微博）

針對汪小菲在微博曬出請款單據，有網友不以為然地說：「這是你應該做的」、「小菲啊，這場鬧劇要到啥時候啊，世界盃都結束了」；也有不少網友站隊汪小菲：「買草莓也要算這麼清楚，大S是有多窮啊」、「自己吃松露都有錢，孩子吃草莓還要爸爸報銷」、「大S連一些日常用品都買不起」、「做媽媽的一顆草莓都不能買？」引發熱議。

不過，部分網友質疑汪小菲曬出的表格，真假難以判定，證據力度不足，加上最後法院判他敗訴，所以必有其外人不知道的原因。

汪小菲曬出請款單據反擊大S。（取材自微博）
汪小菲曬出請款單據反擊大S。（取材自微博）

汪小菲 大S 微博

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