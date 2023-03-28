女兒頻遭攻擊 黃磊夫妻大動作澄清 稱造謠者已抓到

多多(右)近年來頻遭網友攻擊，孫莉(左)終於忍無可忍。(取材自微博)

中國藝人黃磊2014年與女兒「多多」（黃憶慈）參加實境節目「爸爸去哪兒」第2季，節目中有許多暖心互動，也因此讓許多觀眾記憶深刻，更被網友封為「國民女兒」。豈料近來女兒屢次遭輿論攻擊，黃磊與孫莉夫妻決定發聲明澄清。

噓！星聞報導，黃多多15歲那年曾被造謠因與異性行為踰矩遭退學，當時校方出面否認，如今17歲的多多近來再傳出爭議，化妝、打耳洞、穿衣風格等又再次成為話題，網上更瘋傳一張黃多多染髮的照片，讓黃多多再次受到輿論攻擊。

孫莉27日突然大動作在微博 發文駁斥，並列出5點聲明。她除了否認女兒染髮外；也否認買熱搜為女兒鋪路進演藝圈。

近來黃多多頻頻被謠傳負面傳聞，孫莉也透過公安 機關揪出造謠者，但他們一家選擇不追究。

此外，日前黃多多替小朋友讀繪本故事，念錯字挨批誤導小朋友、道歉文又出現錯字，在網上引起騷動。孫莉則表示會督促她努力改正。