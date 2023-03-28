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鄭爽抓包前夫出軌 跪地求饒影片瘋傳

娛樂新聞組／綜合報導
中國女星鄭爽在2021年1月因被前夫張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。（取材自微博）
中國女星鄭爽在2021年1月因被前夫張恆爆代孕兼涉及陰陽合同、天價片酬等風波，致演藝事業中止。（取材自微博）

中國知名女星鄭爽2021年爆出代孕棄養、陰陽合同等負面風波後，演藝事業中斷。時隔兩年，網上流出一段疑似張恆被鄭爽發現出軌後，跪地求饒的影片。影片中張恆瘋狂的抓自己的頭髮，之後又扯自己的衣服，精神狀況令人堪憂。

微博上，一則「張恆」的討論話題高掛在熱搜榜上的位置。其中，一則一分鐘左右的短片尤為引人注意。

香港01報導，影片開頭，鄭爽對張恆說：「你跟我在一起，不就是因為我是鄭爽。」張恆聞言表現異常激動，發瘋式抓自己的頭髮，之後又狂扯自己的衣服，再用顫抖的聲音說：「我沒有，你能不能閉嘴，我沒有，你不能這樣說我。」拍片者鄭爽則非常冷靜回覆：「喜歡我的人多了，在你身上我就看到不珍惜這三個字。」之後張恆情緒依舊激動，跪在地上用衣服蓋住頭，在地上打滾，又起身用手掩面抓頭，不停重覆：「我沒有，我錯了。」

影片曝光後，不少網友都被張恒在影片裡的舉動嚇歪。綜合媒體報導，據微博上流傳的消息稱，該影片為鄭爽抓包張恒出軌後所拍攝，而相關話題引發熱議後，不少網友紛紛留言：「感覺精神狀態不正常」、「兩人都好嚇人啊」、「演得很熟練了，好像還是自己發出來的，不知道用意何在」 、「他瘋了嗎」 。

也有網友提出，張恆情況極似被PUA（精神控制），崩潰的人被逼到失控，做出瘋狂的行為。

張恆情緒相當激動，狂扯自己的衣服。（截圖自小紅書）
張恆情緒相當激動，狂扯自己的衣服。（截圖自小紅書）

鄭爽 微博 香港

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