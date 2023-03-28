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前妻被曝光 劉宇寧怒罵狗仔「不是人」

娛樂新聞組／綜合報導
劉宇寧被狗仔爆出曾有過一段婚姻，他直播回應。 （取材自微博）
劉宇寧被狗仔爆出曾有過一段婚姻，他直播回應。 （取材自微博）

中國男星劉宇寧曾演出過「長歌行」與趙露思在戲中有段苦戀，近日被狗仔爆出他曾有過一段婚姻，還曝光前妻及小女孩的照片，暗指兩人還有個孩子，劉宇寧火速開直播回應，承認結過婚，但是沒有小孩。

噓！星聞報導，中國狗仔「超能攝影陽陽」爆料劉宇寧2012年4月登記結婚，2013年12月離婚，並貼出前妻的照片，指這是一段姐弟婚姻，向劉宇寧喊話「如果有過婚姻就勇敢承認，不要瞞著粉絲。」另外還有一位小女孩的照片，應是暗指他與前妻還有一個孩子。人在劇組拍戲的劉宇寧，當天立刻開直播回應，身上還穿著古裝的戲服，他承認自己有過一段婚姻，但是沒有孩子，離婚後雙方也沒有再聯絡。

不過劉宇寧對狗仔曝光前妻還有她的孩子照片，感到不滿，雖然照片有打碼，但他認為一些認識她們的人，還是看得出來，對於前妻因為他而受到打擾覺得很抱歉。他並向狗仔喊話，有什麼事就衝他來，不要去打擾素人，對方已經有自己的生活；而當初沒有提到自己結過婚，是因為這些事情都是在他出道之前的事，不主動曝光也是不想前妻因他而受到不必要的干擾，更痛批狗仔這樣的做法不是人，揚言會採取法律手段。

在劉宇寧直播回應後，「超能攝影陽陽」再發文先是稱讚「回應真爺們兒！是條漢子！」隨即就回嗆「直播裡說誰玩套路？ 說誰不是人？ 早就該承認婚史，一直拖到現在」、「說道套路，以前直播裡只敢提前女友吧？為什麼不提前妻？」最後更提到「之後還有個問題呢，看看內娛活人怎麼回應」，看來似乎還有料要爆。

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