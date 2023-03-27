孫莉不忍了 為女兒多多發聲…造謠者早被抓

多多(右)近年來頻遭網友攻擊，孫莉(左)終於忍無可忍。(取材自微博)

中國藝人黃磊跟孫莉婚後育有2女1子，黃磊2014年曾帶大女兒多多參加真人綜藝「爸爸去哪兒2」，引起關注。但多多言行近年來頻遭網友攻擊，孫莉27日憤怒發文，一口氣回應所有關於女兒的爭議，黃磊也自責表示「多多用她的痛苦教會我勇敢」。

據悉，事情起因是日前有媒體曬圖稱多多在美髮店被偶遇，還染了一頭誇張的金色頭髮。輿論愈演愈烈後，孫莉忍無可忍發聲回應，表示圖中染金髮的人根本就不是多多，一家人也沒有買熱搜蹭流量。

對於多多許多傳聞，孫莉也首度回應稱，曾有人在社交平台惡意傳播，稱多多在學校做不雅行為被開除，言語非常不堪，給一個未成年的孩子造成巨大影響。

孫莉稱，「一個小女孩受到這樣的傷害，我們和多多還是選擇了原諒對方並一直沒發聲，因為造謠者也是兩個孩子的母親，我們只是把一封手寫的道歉信鎖在了抽屜裡，算是留給多多的一份清白。」

此外，孫莉也回應了有關多多讀錯字一事，表示會督促她改正。孫莉說，「讀錯字是她不認真不專心也不優秀，很不應該，大家批評得對。」

孫莉的聲明引起網友關注，並紛紛表示支持多多，譴責造謠者。