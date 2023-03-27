混血星二代曬「全裸淋浴照」 王敏德發火逼刪掉

王敏德透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

香港 資深男星王敏德，因擁有中法及荷蘭混血血統，在電影 中扮演外籍刑警角色都相當亮眼；他在1992年與名模馬詩慧（Janet）結婚後育有兩女一子。近來他透漏，曾不滿女兒分享裸照，氣得要她刪除。

噓！星聞報導，王敏德的二女兒王麗嘉（Irisa）承襲媽媽的優良基因，也常在社群 平台分享火辣照，過去她曾在IG曝光「全裸淋浴照」引來爸爸王敏德不滿，還被當面質問「這會不會太過頭？」事後Irisa只好將照片刪除。

王敏德透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。 （取材自Instagram）

據香港01報導，王敏德曾在節目中表示，女兒有些照片太過性感，但他也直言了解現今文化、社交平台的競爭，因此常看到許多人透過吸睛畫面來推廣自己。對此，他的老婆馬詩慧則不認同王敏德的說法，認為女兒不是這樣想，只是單純自我滿足罷了；她更稱自己也會幫女兒拍照，包括先前在峇里島拍攝的全裸出浴照。

王敏德則表示：「有些東西男人才會明白，男人會知道男人在看什麼，而當主角是你女兒時，你會覺得不太好。」而過去也曾有朋友會跟他說：「我看你的女兒」、「OMG是你的女兒，我記得她那時很小」，他則連忙回朋友說「是啊，但你不要再幻想下去」。如今王敏德對於女兒分享火辣照一事已看開，直言女兒已經長大了，「應該要知道自己在做什麼」。