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劉丹否認楊冪探望女兒 曝小糯米想出國沒人陪

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪（左）與劉愷威離婚多年，一舉一動仍受媒體關注。（取材自微博）
楊冪（左）與劉愷威離婚多年，一舉一動仍受媒體關注。（取材自微博）

港星劉愷威與楊冪離婚多年，育有一女小糯米，離婚後留在香港，多由祖父劉丹照顧。先前有狗仔爆料在香港目擊楊冪和父母提著許多包裹，疑似準備探望女兒；但劉丹近日受訪時，否認了楊冪赴港探望女兒一事。

蓋飯娛樂報導，記者詢問稱小糯米假期有沒有外出旅遊的計畫？劉丹說孫女的確經常念叨著想出去玩，羨慕地說同學們假期去了哪些地方，她也很想出國看看。劉丹夫婦都明白小糯米的意思，只是他們兩老實在心有餘而力不足，無法帶孩子遠行。

劉丹稱現在有時候要拍戲，再加上年紀大了，只能等劉愷威回來帶女兒去旅遊。不過，劉愷威目前工作重心放在中國，他和女友李曉峰也開始了新生活，很少回香港照顧女兒，這些年小糯米一直在爺爺奶奶身邊長大。

據報導，劉丹在採訪中似乎不願意提及楊冪。前段時間，楊冪被曝和父母一起到香港探望女兒，她手中還拿著玩具品牌的袋子，被推測就是給小孩子的禮物。

不過對此消息，劉丹稱沒有聽說楊冪回香港看小糯米，也並沒有見到她本人，不知道她到香港有什麼計畫。此外，劉丹還說從來沒有聽到孫女說想念媽媽。

楊冪與劉愷威離婚多年，但劉丹還是時不時在採訪中回答與楊冪有關的問題，不少人調侃他是劉愷威的發言人。而楊冪則是很少提及前夫一家，專心拚事業。

楊冪 香港

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