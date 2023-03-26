戲說從頭／譚松韻獻「戒指吻」 甜蜜求婚井柏然

井柏然、譚松韻在「歸路」戒指吻。（取材自微博）

由男星井柏然、演員譚松韻主演的都市愛情劇「歸路」熱播，劇中兩人復合後瘋狂曬愛，不但在床上擁吻，井柏然深情告白：「我想娶你」，譚松韻更直接摟脖大膽要求「陪你洗澡」，還在浴室幫男方解開襯衫釦子，兩人多日不見一獨處就深吻，一天就要親三次。

而最讓網友閃瞎的一幕，是譚松韻在路邊突然對男方嘟嘴撒嬌索吻，井柏然嘴上反抗回「只此一次」，下秒接招親了下去，舌戰到一半卻發現嘴裡突然出現一枚戒指，譚松韻藉此和對方正式求婚，這招「戒指吻」播出後讓網友都瘋狂，直呼，「你們倆也太會談戀愛了」、「甜死了！救命啊」、「戒指吻太炸裂，我要嗑瘋了！」

劇中兩人在籌備婚禮階段，譚松韻意外得知有孕，在耳邊輕聲告訴男方懷孕消息後，井柏然先是一開始瞪大眼睛愣在原地，接著額頭靠額頭擁抱女方，隨即皺眉開始擔心接下來的生活規畫，笑稱：「第一次當爸，難免慌張！」

井柏然(右)、譚松韻在「歸路」中互動甜蜜。（圖：愛奇藝國際站提供）

談到劇中當媽，譚松韻接受訪問時透露，雖然之前演過角色也經歷過懷孕，「但像《歸路》這樣特意呈現孕婦狀態的是第一次。演懷孕的時候，想著身上多了這麼個好幾斤的小『東西』，你的一切行為就會非常小心，所有的言行舉止也都會很注意。」對於首次合作井柏然，譚松韻表示合作前就認識了，合作後依然覺得對方很紳士、很幽默。

如果要選出「晨曉CP」的浪漫名場面，譚松韻也公開了她的心頭好，「兩人倒在雪地裡，路炎晨小心護著歸曉膝蓋的那場戲，我覺得挺浪漫的」，「當下兩個人的心情和氛圍，雪地裡，男朋友修著車，還能這樣躺在男朋友懷裡，那種感覺對兩人來說還是很浪漫的」。