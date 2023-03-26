微博之夜沒紅毯…女星發照拚場 Baby扮黑天鵝搶眼

Angelababy的黑天鵝造型相當搶眼。（取材自微博）

中國娛樂圈盛事「微博 之夜」日前登場，現場雖然星光熠熠，但讓大明星秀禮服的紅毯環節，卻因不明原因突然被取消，讓明星們只能夠透過微博分享預先拍攝好的禮服照片。其中，以女星Angelababy的「黑天鵝」造型最搶眼，黑色的一件式平口洋裝露出香肩與美臂，腰間還裝有一對立體翅膀，冷艷氣質吸引不少網民點讚。

黑色系似乎是本屆活動出席女星的主流選擇。香港01報導，演員楊冪 、李冰冰和迪麗熱巴 也以黑色造型現身，其中楊冪一襲露肩長裙，手臂位置有兩朵巨型白色玫瑰花作襯托，搭配簡約首飾、鮮紅色口紅，造型高貴大方，優雅十足。

李冰冰的禮服貼身，露出小蠻腰。（取材自微博）

李冰冰則選擇剪裁較合身的兩件式禮服，露出小蠻腰，從側面看其S形身材更明顯，有一種高貴霸氣感。迪麗熱巴則是上半身穿著西裝，下半身配上紗裙，頭戴大禮帽，有一種女性古典美，型格十足。

報導說，「神仙姐姐」劉亦菲用一身湖水綠的「孔雀造型」登場，在一眾黑色禮服中特別顯眼，盡顯溫婉氣質。「長腿女神」唐嫣則身穿粉色蛋糕裙現身，雖然裙擺設計比較長，但前擺位置的開衩位，讓她的大長腿展露無遺。