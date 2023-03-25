觀影說劇／「小確幸」唐曉天滿口情話 邢菲誇撩技95分

邢菲(左)和唐曉天二搭甜度破表 。(圖：愛爾達電視提供)

由新生代藝人邢菲、唐曉天主演的「我的小確幸」，29日將於愛爾達影劇台首播，兩人繼2019年「致我們暖暖的小時光」後再次搭擋合作，讓網友相當期待；不過之前邢菲是和顧未易組CP，唐曉天半開玩笑說：「要把失去的的東西拿回來！」邢菲則回：「我終究是你的。」戲外互動也放閃。

邢菲和唐曉天在劇中一位飾演律師、一位飾演外科醫生，當被問到對方和角色最像之處時，邢菲先說：「人格魅力，唐曉天平常看起來大大剌剌的，但他認真起來『嚇死你』！」唐曉天則說：「邢菲對待工作的態度跟叢容一樣，都是百分百專注事業的人。」

接著他們也聊到各自心中的最甜名場面，唐曉天不假思索說：「應該是我倆結婚的那一刻，就有種感覺好像再婚，就是二婚了。」

劇中唐曉天飾演的「溫少卿」是撩妹高手，土味情話幾乎掛在嘴邊，回憶起拍攝過程，他笑著說：「有時候我們靠得很近，連鼻息都能互相感受到，這時候還要撩，就經常容易笑場。」邢菲點頭表示認可：「溫少卿的『撩技』應該有95分，而唐曉天會比他多3分，因為有唐曉天才會有溫少卿。」