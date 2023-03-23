明星好嬌貴？中國露營實境秀遭爆假拍「不睡帳篷住飯店」

「一起露營吧2」是露營實境節目。 (取材自微博)

中國實境節目「一起露營吧2」被爆出參加節目的明星們，晚上被沒有睡在營地的帳篷，而是都回到飯店休息，被質疑節目造假，而節目組隨後也發出聲明否認。

微博 「懂瓜呱」博主23日貼出照片及影片，指陳偉霆、魏大勳、尹正、楊迪參加實境節目「一起露營吧2」，雖然節目中呈現出大家都是睡在帳篷中，但是卻拍到其實這些明星晚上都是回到飯店睡，認為節目是在造假，隨後節目在官方微博在發出聲明回應「針對近日部分網友及行銷號惡意發佈節目及嘉賓錄製相關資訊的不實消息，營仔在此鄭重聲明，現網傳視頻系惡意拼接剪輯混淆事實。節目錄製期間，參錄嘉賓全員夜宿帳篷內，無一例外。」

不過在聲明的最後則提到「在外露營亦要提前查看天氣情況，做好戶外夜宿防護準備哦～」。

節目的總導演 還在微博曬出截圖，就是工作人員在群組中回報，晚上監看明星們的情況，證明晚上大家都睡在帳篷，甚至到早上還會回報有哪位明星起床了，要拍攝洗漱畫面，不過「懂瓜呱」博主則回應「不存在惡剪哈 ps:那天晚上也不是啥極端惡劣天氣」，雙方各說各話。