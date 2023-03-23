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林俊傑爆「退貨嘉賓」風波 港男團MIRROR澄清沒有不敬

噓！星聞／即時報導
MIRROR成員Stanley （邱士縉）日前分享在林俊傑演唱會外場的成員合照。(取材自Instagram)
MIRROR成員Stanley （邱士縉）日前分享在林俊傑演唱會外場的成員合照。(取材自Instagram)

JJ林俊傑近日於香港開唱，原本邀請香港男團MIRROR擔任嘉賓於19日登場，但卻因雙方彩排時發現對合作內容認知不同，最終取消嘉賓環節，然而MIRROR成員事後一舉動卻被認為不尊重林俊傑，引發粉絲大戰，成員Stanley事後發文澄清，但仍難消JJ粉絲不滿。

綜合港媒報導，林俊傑原本邀請MIRROR擔任演唱會嘉賓，彩排陳卓賢及部分成員到場，才知實際登場的只會是陳卓賢，有傳JJ方面覺得既然有其他成員到場，不如一起登台伴舞，人多也熱鬧，但Ian覺得隊友不被尊重，因此合作破局，嘉賓環節直接取消。

而MIRROR成員Stanley （邱士縉）20日在Instagarm分享成員們在林俊傑演唱會外場合照，寫道「紀念一下」，Ian也透過Instagram限時動態轉發該貼文並表示「記低（記下）」，引起網友不滿，直轟MIRROR自傲，留言「好多有點名氣得歌手都搶當嘉賓都沒資格，你們卻給了機會都不珍惜」。

Stanley 22日傍晚透過限動發文澄清「真的是誤會了」，他寫道：「JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！」，他先為自己上一篇發文致歉，並表示是因溝通誤會導致MIRROR失去這次機會，吐露心聲「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了」。面對被網友批評自傲，Stanley澄清內容文末也說道：「我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們有很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」

MIRROR是透過選秀節目《全民造星》成軍的香港12人男團，成員們陸續舉辦演唱會、成員們戲劇演出、廣告代言等曝光，一度被認為有望再造香港偶像追星潮，但紅館開場發生巨型螢幕墜落砸傷舞者的嚴重意外，對MIRROR是一種創，如今再爆收邀擔任前輩林俊傑演唱會的「退貨風波」，顯然成了Stanley所言「幸運已經沒有了」。不過MIRROR粉絲留言為偶像加油，表示「不論幸或不幸都支持你們」。

林俊傑剛結束香港演唱會。(圖:JFJ Productions提供)
林俊傑剛結束香港演唱會。(圖:JFJ Productions提供)

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