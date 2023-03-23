林俊傑爆「退貨嘉賓」風波 港男團MIRROR澄清沒有不敬

MIRROR成員Stanley （邱士縉）日前分享在林俊傑演唱會外場的成員合照。(取材自Instagram)

JJ林俊傑近日於香港 開唱，原本邀請香港男團MIRROR擔任嘉賓於19日登場，但卻因雙方彩排時發現對合作內容認知不同，最終取消嘉賓環節，然而MIRROR成員事後一舉動卻被認為不尊重林俊傑，引發粉絲大戰，成員Stanley事後發文澄清，但仍難消JJ粉絲不滿。

綜合港媒報導，林俊傑原本邀請MIRROR擔任演唱會嘉賓，彩排陳卓賢及部分成員到場，才知實際登場的只會是陳卓賢，有傳JJ方面覺得既然有其他成員到場，不如一起登台伴舞，人多也熱鬧，但Ian覺得隊友不被尊重，因此合作破局，嘉賓環節直接取消。

而MIRROR成員Stanley （邱士縉）20日在Instagarm分享成員們在林俊傑演唱會外場合照，寫道「紀念一下」，Ian也透過Instagram限時動態轉發該貼文並表示「記低（記下）」，引起網友不滿，直轟MIRROR自傲，留言「好多有點名氣得歌手都搶當嘉賓都沒資格，你們卻給了機會都不珍惜」。

Stanley 22日傍晚透過限動發文澄清「真的是誤會了」，他寫道：「JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！」，他先為自己上一篇發文致歉，並表示是因溝通誤會導致MIRROR失去這次機會，吐露心聲「不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了」。面對被網友批評自傲，Stanley澄清內容文末也說道：「我們從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們有很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」