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楊紫瓊媽媽奔波4小時 為何超儀新片站台「私交曝光」

記者黃保慧／綜合報導
楊紫瓊媽媽譚慧珍特地坐車2小時為何超儀好萊塢電影「Edge Of The World」站台支持。(圖：852Films提供)
楊紫瓊媽媽譚慧珍特地坐車2小時為何超儀好萊塢電影「Edge Of The World」站台支持。(圖：852Films提供)

香港女星何超儀主演、監製的好萊塢電影「Edge Of The World」最近在馬來西亞將近50家影城上映，她也特地飛到當地的砂拉越、吉隆坡及檳城，展開一連串的巡迴宣傳。她所到之處受到各地政府、團體及影迷的禮遇，不僅以「國際巨星」來稱呼她，送給她的禮物多到可以堆滿一間小倉庫，更驚喜的是還有超大咖嘉賓—新科奧斯卡影后楊紫瓊的媽媽譚慧珍到場站台，讓她感動不已。

「Edge Of The World」在吉隆坡的首映會，楊紫瓊的媽媽譚慧珍出現加持，原來楊紫瓊欣賞何超儀的才華，多次在好萊塢為她牽線，兩人不只在好萊塢是同一個經紀公司，感情也好到家人都彼此認識。此次楊媽媽在得知何超儀的好萊塢電影要在吉隆坡首映，專程從家鄉怡保坐車到吉隆坡看片，來回車程四小時，何超儀一見到楊媽媽感動不已，立刻送上感恩的大擁抱。

在首映會中，楊媽媽公開力挺何超儀：「妳的電影一定支持的，妳的努力我們都有看見！」她則是當面向喜楊媽媽恭喜楊紫瓊拿下多座影后大獎，楊媽媽告訴她準備在怡保老家為楊紫瓊盛大舉辦凱旋歸來的慶功宴，當場邀請她來參加派對，她打趣笑回：「那我可以游泳嗎？」沒想到楊媽媽認真回答：「可以，我們那裡有泳池！」笑翻全場，也足見兩家人感情的深厚。

楊紫瓊 好萊塢 電影

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