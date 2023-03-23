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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

年下男追愛姐姐 吳磊靠直球攻陷

記者楊起鳳／綜合報導
吳磊(左)和周雨彤 的時裝劇「愛情而已」將播出。(取材自微博)
吳磊(左)和周雨彤 的時裝劇「愛情而已」將播出。(取材自微博)

去年以「星漢燦爛月升滄海」凌不疑一角吸引大家目光的吳磊今年以時裝劇「愛情而已」回歸，不同於之前在古裝「長歌行」、「星漢燦爛月升滄海」中霸氣感十足的將軍，這次在「愛情而已」中他化身陽光的網球少年宋三川，將與周雨彤飾演的社會菁英梁友安共譜一段純粹又高甜的姐弟戀，新角色宋三川面對愛情也不再像之前的「阿詩勒隼」「凌不疑」一樣隱忍內斂，改走強力進攻路線，簡單直球的告白一舉攻陷女主角。

日前公開的定檔預告中，吳磊飾演的宋三川與周雨彤飾演的梁友安雖存在10歲年齡差，卻絲毫不影響吳磊追愛的決心，他先是用比賽成績跟女主角打賭只為了跟他約會，後又故意在周雨彤同事朋友宣示主權，吳磊時而霸氣攬腰狂放情話、時而撒嬌對著周雨彤狂叫「姐姐、姐姐」，一分多鐘的預告畫面公開即讓廣大網友尖叫不已，直呼兩人CP感十足，大讚吳磊太適合演年下男友。

預告上線6小時微博已達近800萬觀看，陽光直進的小奶狗與職場OL周雨彤的禁慾姐狗組合，未開播就成功累積高度期待。

「愛情而已」劇情講述坐慣冷板凳的22歲羽球運動員宋三川（吳磊 飾），因緣際會認識人生陷入瓶頸的32歲職場菁英梁友安（周雨彤 飾），宋三川在梁友安的邀請下，由羽球轉職成為網球運動員，兩人並肩作戰準備開啟第二人生，朝夕相處下逐漸對彼此萌生愛意，卻不免面臨觀念及年齡的衝突，最終在一次次磨合下，跨越重重困難，成功收穫事業及美好愛情。

羽球 運動員 微博

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