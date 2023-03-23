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洪金寶疑被朋友騙代言 網傻眼：好慘

娛樂新聞組╱綜合報導
洪金寶日前與好友聚餐，疑被騙代言。(取材自小紅書)
洪金寶日前與好友聚餐，疑被騙代言。(取材自小紅書)

有「最靈活胖子」之稱的香港武打巨星洪金寶今年71歲，前陣子被拍到因為膝蓋舊傷需要靠輪椅行動，不少粉絲都擔心他的身體狀況；日前他與友人聚餐的照片在小紅書上被曝光，照片中，洪金寶看著友人手持的物品時，卻流露出疑惑和迷惘，不少網友在下面留言，「寶子又被廣告消費了嗎？」

香港01報導，小紅書上有一組洪金寶與朋友的合照，席間他與友人仔細端詳疑似保健品以及木製首飾，洪金寶頭戴帽子、身穿格子上衣，與友人微笑合照，看上去心情不錯；但在其他照片中，可見洪金寶疑惑的表情，手拿友人的物品，引來不少網友留言「這就是被營業嗎」、「挺慘的，一把年紀被這些賣保健品的拿來做廣告！問題是還不知道能不能吃的」。

現年71歲的洪金寶雖然因膝蓋舊傷，出入都要靠輪椅，但他站起來後仍可自行再步上座駕；前陣子獲頒第16屆亞洲電影大獎「終身成就獎」時，他跟太太高麗虹一同亮相紅地毯，雖然輕扶拐杖，但看上去狀態不錯。在講感言時，洪金寶感觸表示：「這三年在疫情之中，我們電影圈很安靜，動作電影更靜，我沒事幹只好去買菜，吃完午飯下午再去買菜做晚餐，我有時候覺得自己和電影沒關係。」所以在得知獲獎的時候，他直呼「很高興」。

洪金寶疑似遭朋友「當眾騙代言」。(視頻截圖)
洪金寶疑似遭朋友「當眾騙代言」。(視頻截圖)

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